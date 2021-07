Lipšic: Fico krivo obvinil prokurátorov ÚŠP z nezákonného nátlaku

Bratislava 18. júla (TASR) - Šéf Smeru-SD Robert Fico zorganizoval koncom minulého roka tlačovú konferenciu, kde krivo obvinil prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ondreja Repu a Michala Šúreka z nezákonného nátlaku na v tom čase podozrivého Mariána K. Pre TASR to uviedol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic s tým, že trestné oznámenie, ktoré na nich Fico podal, bolo príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní odmietnuté.



"Je preto ťažko pochopiteľné, ak sa dnes poslanec Fico verejne pýta, čo má on spoločné s krivým obvinením dvoch elitných prokurátorov," spresnil Lipšic. Ďalej uviedol, že od zadržania bývalého príslušníka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariána K. sa Repa a ani Šúrek s obvineným nestretli, "a to aj napriek tomu, že o stretnutie s nimi na účel osobného ospravedlnenia obvinený Marián K. žiadal".



Špeciálny prokurátor podotkol, že sa v súčasnosti zíntenzívňujú útoky na vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov ÚŠP, ktorí vyšetrujú podozrenia z korupcie na najvyšších miestach verejného života. "Týmito útokmi sa však prokurátori ÚŠP nenechajú - ani v týchto vypätých dňoch a hodinách - ani ovplyvniť, ani zastrašiť," zdôraznil.



Obvinený Marián K. poprel, že by bol na neho vyvíjaný zo strany prokurátorov ÚŠP nátlak. Zároveň sa v marci 2021 ospravedlnil za to, že vlani u notára spísal vyjadrenie o vyvíjanom nátlaku zo strany Šúreka a Repu.



Opozičná strana Smer-SD toto ospravedlnenie považuje za nedôveryhodné. "Najskôr, keď je ešte na slobode, cez manželku prokurátorku podá (v novembri 2020) oficiálne trestné oznámenie za hrubý nátlak od Šureka a Repu, a až potom, čo je vo väzbe, sa im (23. marca 2021) zrazu ospravedlní," spresnili s tým, že vôbec nechápu, čo s tým má Robert Fico a Smer-SD.