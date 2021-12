D. Lipšic: Trestné oznámenia na prokurátorov ÚŠP sú pomerne bežné

Bratislava 11. decembra (TASR) - Podávanie trestných oznámení na prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zo strany podozrivých a obvinených osôb je pomerne bežnou súčasťou ich obhajoby. Pre TASR to v reakcii na trestné oznámenie, ktoré mal podať predseda Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s kauzou videí z poľovníckej chaty, povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.



"Prokurátori ÚŠP budú aj naďalej vo svojej kompetencii posudzovať zákonnosť dôkazov v trestných veciach, ktoré dozorujú," povedal s tým, že v trestných stíhaniach vedených pod dozorom ÚŠP sú prokurátori viazaní výlučne ústavou, zákonmi a relevantnou judikatúrou.



Názory a predstavy politikov, ale ani iných orgánov presadzovania práva, ktoré v daných veciach nie sú príslušné konať a rozhodovať, ÚŠP nebude komentovať, dodal Lipšic.



Fico v sobotu povedal, že sa vyšetrovatelia a prokurátori ÚŠP mali dopustiť aktu štátneho terorizmu. Okrem trestného oznámenia podáva aj podnet na Ústavný súd SR. Tvrdí, že jeho práva ako súkromnej osoby boli "výrazne porušené". Žiada tiež, aby nahrávky z chaty boli vymazané. Prípad označil za nebezpečný z dôvodu, že od začiatku až do konca sa odpočúvanie dialo v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní.



Hlavným cieľom odpočúvania bolo podľa neho to, aby sa našli akékoľvek informácie predĺženia väzby podnikateľa Miroslava Bödöra a bývalého policajného prezidenta a obvineného Tibora G.