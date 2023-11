Lipšic: Útoky na prokurátorov boli na základe zmanipulovanej nahrávky

Bratislava 15. novembra (TASR) - Posudok Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru dokazuje, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) boli obeťou nevyberavých útokov politicky exponovaných osôb na základe zmanipulovaných zvukových záznamov. Na stredajšom brífingu to uviedol špeciálny prokurátor SR Daniel Lipšic, ktorý hovorí o "prekročení čiar právneho štátu".



Posudok sa týkal nahrávky, na základe ktorej líder Smeru-SD Robert Fico obvinil prokurátorov ÚŠP Ondreja Repu a Michala Šúreka z nelegálnych praktík v kauze bývalého policajta Mariána Kučerku. Stanovisko znaleckého ústavu podľa Lipšica jasne dokazuje, že nahrávka, resp. prezentovaná časť nahrávky bola zmanipulovaná, sfalšovaná. "Nahrávka bola zložená minimálne z dvoch rôznych zvukových záznamov, kde sú sporné body vo viacerých časoch, v rámci ktorých boli zaznamenané zmeny charakteru nahrávky, ale aj rôzne úrovne hlasitosti, ktoré mohli znamenať rôzne podmienky nahrávania, alebo v tomto prípade je pravdepodobnejšia úprava a zasahovanie do záznamu po jeho vyhotovení," citoval Lipšic zo stanoviska.







Vyhlásil zároveň, že expertný posudok, vytvorený v rámci prebiehajúceho trestného stíhania, týkajúceho sa nahrávky, zverejňuje so súhlasom oboch dotknutých prokurátorov. "V danom trestnom stíhaní vystupujú ako poškodení," dodal Lipšic. Zopakoval, že útoky na prokurátorov na základe klamstiev a vyfabrikovanej nahrávky považuje za prekročenie akýchkoľvek pomyselných čiar právneho štátu.