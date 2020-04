Lipšic verí, že sledovacie komando bude niesť právnu zodpovednosť

Pezinok 16. apríla (TASR) – Právny zástupca manželov Kuciakovcov Daniel Lipšic verí, že členovia sledovacieho komanda Petra Tótha – Miroslav Kriak, Štefan Mlynarčík a Juraj Škrip budú niesť trestnú zodpovednosť. Uviedol to po dnešnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Argument, že pracovali v domnienke sledovania novinárov pre Slovenskú informačnú službu, Lipšic odmieta. „Viacerí z nich majú bezpečnostnú minulosť. Neviem o tom, že by bezpečnostné alebo spravodajské zložky používali na účely sledovania externistov,“ vysvetlil.



Všetci členovia komanda zároveň vypovedali o tom, že mali pracovať pri sledovaní odhaľovania drogovej trestnej činnosti. "Museli vedieť, že keď sledujú mesiace novinárov, iné osoby a ich rodinných príslušníkov, tak to s odhaľovaním drogovej trestnej činnosti nemá nič spoločné," povedal Lipšic. Považuje to za legendu.



Svedok Škrip, ktorého výpoveď čítala predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová, uviedol, že počas sledovania bol aj pri Dóme sv. Martina v Bratislave, kde mali "náhodou" zbadať Lipšica.



"Je evidentné, že svedok klame, aby zľahčil svoju potenciálnu trestnú zodpovednosť,“ reagoval Lipšic s tým, že nemyslí samotnú kauzu vraždy Kuciaka. Z akcie sledovania bol urobený niekoľkostranový záznam. Jeho výpoveď v kauze vraždy novinára tak podľa Lipšica odporuje trestnému spisu v kauze sledovania.



V kauze sledovania novinárov nebol doposiaľ nikto obvinený. Fotky Jána Kuciaka, ktoré vyhotovovali členovia komanda Petra Tótha, stotožnil Zoltán Andruskó ako tie, ktoré mu ukázala obžalovaná Alena Zs. Samotný Peter Tóth vypovedal, že USB kľúče s fotkami Jána Kuciaka odovzdal Marianovi K.



Marian K. je obžalovaný z vraždy novinára spolu s Alenou Zs., Tomášom Sz. a Miroslavom M., ktorý sa ku skutku priznal a bol za ňu neprávoplatne odsúdený. Marian K. si podľa obžaloby objednal vraždu novinára za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.