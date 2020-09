D. Lipšic zvažuje prijatie kandidatúry na šéfa GP alebo ÚŠP

Bratislava 4. septembra (TASR) - Advokát Daniel Lipšic zvažuje prijatie kandidatúry na post šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR alebo Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Potvrdil to v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Hovorí o jedinečnej príležitosti pohnúť spravodlivosť dopredu.



"Nemám urobené definitívne rozhodnutie, ale zvažujem to. Zvažujem to, pretože si myslím, že v tomto čase je na Slovensku jedinečná príležitosť, možno prvýkrát za tridsať rokov, pohnúť spravodlivosť dopredu a postaviť pred spravodlivosť množstvo ľudí, ktorí si doteraz mysleli, že stoja nad zákonom," uviedol.



Poslanci Národnej rady (NR) SR počas týždňa schválili novelu zákona o prokuratúre spolu s pripomienkami prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá ju pôvodne vetovala. Rozšíril sa okruh možných kandidátov na post generálneho prokurátora, uchádzať sa oň môžu aj neprokurátori. Špeciálnym prokurátorom by sa už nemusel stať len prokurátor GP. Generálny aj špeciálny prokurátor po uplynutí alebo zániku funkcie bude môcť ostať prokurátorom generálnej prokuratúry.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) deklaroval, že v koalícii nie je zatiaľ dohoda na konkrétnom mene. Zároveň uviedol, že necíti snahu od žiadnej strany v koalícii pripraviť cestu konkrétnemu kandidátovi. Prezidentka už uviedla, že nový generálny prokurátor by mal byť odborne erudovaný a mal by vyslať aj jasný signál o svojej politickej nezávislosti.