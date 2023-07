D. Malová: Volebná kampaň zatiaľ neprináša veľké prekvapenia

Bratislava 16. júla (TASR) - V kampani pred septembrovými voľbami sa zatiaľ nekonajú žiadne veľké prekvapenia. Skonštatovala to pre TASR politologička z Univerzity Komenského Darina Malová. Označila dve skupiny politických strán, ktoré sa líšia zameraním kampane. Do jednej zaradila populistické strany s kontaktnou kampaňou, druhú tvoria programovo orientované strany s tradičnými stretnutiami. Malová očakáva, že sa počas kampane vyskytne aj snaha demobilizovať voličov oponentov cez falošné správy.



Väčšina strán podľa politologičky zverila kampaň do rúk odborníkom na marketing. "Na jednej strane tu máme čisto populistické strany, ktoré sa orientujú najmä na kontaktnú kampaň, kde dominuje viac zábava ako politika. Takéto strany si zaplatia profesionálnych zabávačov, rozdávajú suveníry so svojím logom a vlastne poskytnú priestor pre príjemne prežité popoludnie pre tých, ktorí nemôžu ísť na dovolenku," skonštatovala pre TASR.



Sociálne siete sa podľa nej postupne plnia politickými vyhláseniami, najmä prísľubmi "svetlejších" zajtrajškov. "Slovensko sa zaplnilo bilbordami, na ktorých dominujú lídri a 'chytľavé', jednoduché heslá," podotkla s tým, že na tejto časti politického spektra eviduje zvyčajnú kampaň strán, ktoré sa orientujú na pobavenie voliča a komunikáciu jednoduchých myšlienok, s ktorými je ľahké sa stotožniť.



Na druhej strane vníma programovo orientované strany, ktoré sa sústreďujú na tradičné stretnutia a politické debaty so svojimi stúpencami. "Uvidíme, ako sa toto rozdelenie strán podľa typu volebnej kampane pretaví do volebných výsledkov, ktorým stranám sa podarí zmobilizovať viac voličov," skonštatovala Malová.



Za dôležité považuje, aby boli voliči motivovaní, pretože ich účasť je v demokraciách základnou podmienkou na to, aby výsledky čo najviac reprezentovali požiadavky voličov. "Pre súčasné volebné kampane je však typické, že voliči často volia strany, ktoré napokon realizujú politiky vzdialené od spoločenského zakotvenia a záujmov svojich voličov," myslí si. Strany podľa nej uprednostňujú jednoduchý apel na emócie a identitu. "Takže sa určite ešte dočkáme veľkých tém, ktoré voličov rozdelia. Druhým problémom aktuálnych volebných kampaní, ktoré deformujú reprezentatívnosť volieb, je snaha demobilizovať voličov oponentov práve zverejňovaním neoverených, falošných správ. Aj to nás ešte len čaká," predpokladá Malová.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom. Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet.