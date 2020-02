Film Sviňa je veľmi dobrý materiál,výpovedný aj herecký.Je plný nádeje

Bratislava 5. februára (TASR) - Do sveta vysokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu i obchodu s bielym mäsom zavedie divákov nový slovenský film Sviňa. Snímka, ktorá vznikla podľa rovnomenného bestselleru Arpáda Soltésza, mala v utorok (4. 2.) slávnostnú premiéru v Bratislave. Po knihe siahli producenti Rudolf Biermann a Mariana Čengel Solčanská, ktorí sa odhodlali prepracovať príbehy zo Svine do filmového scenára a spoločne sa ujali aj réžie. Za kamerou stál Ivan Finta.," uviedla po bratislavskej premiére Čengel Solčanská. "" priznala pre TASR režisérka, ktorej predchádzajúca snímka Únos (2017) inšpirovala k masívnym spoločenským pohybom vedúcim k demonštráciám a zrušeniu Mečiarových amnestií." poznamenal Soltész. Podľa autora knižnej predlohy film Sviňa ukazuje veľmi pravdivý obraz o krajine, v ktorej žijeme, hoci v ňom diváci nenájdu ani jednu skutočnú postavu a nepopisuje ani jednu skutočnú udalosť. "," povedal pre TASR Soltész. S filmovým spracovaním knihy je absolútne spokojný: "."Postavu temného veľkopodnikateľa, bezcharakterného mafiána Wagnera stvárňuje Jozef Vajda. "" naznačil. Boba, veľmi ambiciózneho človeka, ktorý sa pohybuje na politickej scéne, je bez škrupúľ, má rád moc a krásne ženy a štát považuje za svoje mocenské teritórium, hrá Marko Igonda. "ť," komentoval herec film z prostredia, v ktorom si novinári nemôžu robiť svoju prácu bez obáv o vlastný život. Novinára Ondra, dátového analytika, ktorý vyšetruje pochybný Wangerov biznis, hrá mladý slovenský herec Andrej Remeník.Sviňu nakrúcali v Bratislave, Nitre, Trenčíne Šamoríne a v ich blízkom okolí. Príbeh zavedie divákov aj do resocializačného zariadenia, ktorého chovankyne sa stávajú obeťami zvláštnych praktík a obchodu s bielym mäsom. V úlohe riaditeľky resocializačného zariadenia sa predstaví Diana Mórová: "."Film vstúpi do kinodistribúcie vo štvrtok 6. februára.