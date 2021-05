Saková hovorí pri Zurianovi o jakobínskej dobe

Bratislava 21. mája (TASR) - Exministerka vnútra Denisa Saková (Hlas-SD) hovorí v súvislosti s obvineniami voči exšéfovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Zuranovi o jakobínskej dobe, boji silových zložiek a vybavovaniu si účtov. Ambícia očistiť krajinu sa podľa nej vymkla spod kontroly.



Podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽANO) zas hovorí o rozklade štátu a o akútnej potrebe postaviť Slovenskú republiku odznova.



"Dnešná razia u bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, ktorý skončil vo svojej funkcii len pred šiestimi dňami, ma utvrdila v presvedčení, že to, čo sa na Slovensku deje, nie je žiadne očisťovanie krajiny, ale jakobínska doba, kde dochádza k boju silových zložiek a vybavovaniu si účtov navzájom," uviedla Saková na sociálnej sieti.



Všetci podľa nej vidia, že možno prvotná ambícia v očisťovaní krajiny sa vymkla spod kontroly a stíhaní sú ľudia, ktorí si zaslúžia za svoju celoživotnú prácu rešpekt a úctu krajiny.



Poznamenala, že Zuriana pozná ako čestného a mimoriadne schopného policajta, ktorý si v profesionálnom živote prešiel ťažkými úlohami, má skvelé výsledky a o jeho morálnej integrite nie je pochýb.



Grendel to vidí inak. Hovorí, že už pred parlamentnými voľbami v roku 2020 ukázala komunikácia podnikateľa Mariana K. cez Threemu, v akom rozklade bol štát za vlády Smeru-SD. "Dnes sa však ukazuje, že ten rozklad neskončil. Ak je obvinenie exšéfa NAKA odôvodnené, je to zlé, ak nie je, je to ešte horšie," uviedol na sociálnej sieti s tým, že z doteraz zverejnených informácií sa to nedá posúdiť, hoci "exministerka Saková to už dokázala".



Pripomenul, že do funkcie Zuriana menoval ešte bývalý policajný prezident Milan Lučanský a súčasný šéf Peter Kovařík si ho tam ponechal. Rovnako pripomenul jeho nedávny odchod aj argumenty, ktorými to vysvetľoval. Aktuálny pokus polície o jeho zadržanie podľa Grendela naznačuje, prečo to cítil takto.