D. Saková menovala A. Mifkoviča za viceprezidenta hasičského zboru

Bratislava 3. decembra (TASR) – Viceprezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sa stal Adrián Mifkovič, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ odboru riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ. Do funkcie ho v utorok vymenovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Som rada, že aj hasiči budú mať po dlhých rokoch svojho viceprezidenta, ktorý bude silnou oporou HaZZ. Verím, že sa svojej funkcie dobre zhostí a pomôže hasičskému prezidentovi v posúvaní zboru vpred, z čoho budú ťažiť nielen jeho príslušníci, ale najmä občania tejto krajiny," povedala Saková pri uvedení Mifkoviča do novej funkcie.



Mifkovič začal pracovať ako zdravotnícky záchranár v roku 1996. Do roku 2015 pracoval najmä ako záchranár na rôznych pozíciách, od leteckej záchrany až po vrchného inšpektora a zástupcu veliteľa útvaru pre operatívu Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy. Od 1. januára 2019 do utorka bol zaradený na Prezídium HaZZ MV SR ako vrchný inšpektor špecialista - riaditeľ odboru riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ MV SR.



"Je pre mňa veľkým potešením mať po svojom boku vo funkcii viceprezidenta HaZZ, ktorého považujem za vynikajúceho odborníka a zároveň mu plne dôverujem. Nájsť prieniky týchto skutočností býva často náročné. Som rád, že sa mi to podarilo v osobe Adriána Mifkoviča, o čom ma presvedčila naša doterajšia vzájomná spolupráca a zvládanie viac či menej zložitých úloh," skonštatoval prezident HaZZ Pavol Nereča. Zároveň verí, že sa im spolu podarí úspešne zvládnuť všetky pracovné úlohy, problémy a prekážky, ktoré život prinesie.



Mifkovič poznamenal, že si určil ciele, ktoré chce dosiahnuť. "Zároveň chcem byť súčasťou zlepšovania a modernizácie HaZZ. Verím, že smerovanie činností, ako aj nastavenie úloh povedie k vybudovaniu čoraz silnejšieho a modernejšieho HaZZ," uviedol nový viceprezident slovenských hasičov.