D. Saková odmieta, že by chcela mariť voľby zo zahraničia

Bratislava 10. februára (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odmieta, že by chcela mariť voľby zo zahraničia. Povedala to na brífingu v pondelok v prítomnosti premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Obaja apelovali na všetkých voličov, aby sa zúčastnili parlamentných volieb 29. februára.



Predseda vlády v súvislosti so zverejneným videom Sakovej povedal, že sa občania stali svedkami masívnej manipulácie. Poukázal na to, že zverejnená nahrávka nebola úplná. "Odmietam nadprácu mimovládnych organizácií a médií, ktoré sa nesnažili hľadať pravdu," povedal Pellegrini. Dodal, že osobne uisťuje, že on aj ministerka Saková si vážia hlasy všetkých a urobia všetko preto, aby sa všetci mohli prejaviť. Podľa vlastných slov "odmieta strašenie opozície a neziskových organizácií".



Premiér tiež pripomenul, že volebné právo je ústavné právo občanov. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby sa na voľbách mohlo zúčastniť 100 percent občanov. Tvrdí, že má rovnakú rétoriku ako Saková. "Ministerka nepovedala nič zlé. Vyzývala ľudí, aby išli voliť. Robím to aj ja," komentoval.



"V neposlednom rade musím povedať, že tieto voľby budú zvláštnejšie tým, že máme 60.000 žiadostí od ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ktorí si vypýtali volebné lístky a chcú prostredníctvom pošty voliť. Skutočne len apelujem na vás, nedovoľme takýmto ľuďom, čo žijú v zahraničí celý čas a čo sa o obraze Slovenska dozvedajú iba z médií, aby spolu s voličmi z hlavného mesta rozhodli o výsledku v týchto parlamentných voľbách. Prosím všetkých, aby ste prišli 29. februára voliť, nezostali sedieť doma a potom zbytočne neľutovali, že ste sa nepodieľali svojim hlasom o výsledku volieb," uviedla celé znenie vyhlásenia Denisa Saková.



Doplnila tiež, že problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s hlasovacími lístkami sa operatívne vyriešili.