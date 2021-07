D. Saková: Projekt o identifikátoroch fyzických osôb bol zneužitý

Bratislava 6. júla (TASR) - Projekt, ktorým sa mali nahradiť rodné čísla novými identifikátormi fyzických osôb, bol politicky zneužitý. Vyhlásila to poslankyňa parlamentu a exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená), pôsobiaca v mimoparlamentnom Hlase-SD. Reagovala tak na informáciu, že vláda sa rozhodla nepokračovať v projekte. Pripravovala ho bývalá vláda, keď rezortu vnútra šéfovala Saková. Tvrdí, že projekt bol v prospech občanov a bezpečnosti ich osobných údajov.



"Som sklamaná, že tento projekt v prospech občanov a bezpečnosti ich osobných údajov bol politicky zneužitý. Navyše sa o ňom odborne nerozhodovalo na ministerstve vnútra, kde sa pripravoval, ale na koaličnej rade," napísala Saková na sociálnej sieti.



Súčasný systém prideľovania rodných čísel na Slovensku má podľa nej veľa obmedzení a nevýhod v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj technických nedostatkov. Cieľom projektu bolo podľa nej týmto problémom predísť. "Najmä, aby sme zabezpečili bezpečnú komunikáciu medzi štátnymi úradmi, ktoré pracujú s osobnými údajmi občanov. Aby občan nemohol byť identifikovaný vo všetkých systémoch e-governmentu len na základe jedného údaja akýmkoľvek úradníkom," dodala.



Saková predpokladá, že EÚ bude žiadať naspäť finančné prostriedky, ktoré na projekt schválila a ktoré sa čerpali na jeho prípravu. "Vágne sľuby súčasnej vlády, že sa k projektu vráti v budúcnosti s hospodárnejším riešením, považujem za prázdne sľuby," skonštatovala exministerka.



O stopnutí projektu sa rozhodlo na koaličnej rade. Ministerstvo vnútra deklarovalo, že do budúcnosti pripraví nové riešenie, ktoré nebude mať zásadné negatívne sekundárne dosahy na informačné systémy štátnej správy. Do projektu identifikátorov sa podľa rezortu investovalo približne 12 miliónov eur v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.