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D. Saková: Rozpočet bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň
Strana Hlas-SD bude podľa ministerky určite trvať na zachovaní všetkých sociálnych výhod, ktoré občania majú.
Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Strana Hlas-SD, ale aj zvyšok vládnej koalície garantuje, že pripravovaný štátny rozpočet na budúci rok bude myslieť na ľudí a ich životnú úroveň. Diskusie o návrhu rozpočtu ešte budú nejaký čas trvať a podrobnosti o ňom aj súvisiacich opatreniach zverejnia, až keď v koalícii dôjdu k dohode. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásila ministerka hospodárstva a podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková.
„My nepripúšťame žiadne opatrenia, kde by sa životná úroveň našich obyvateľov znižovala.“ zdôraznila. Pri príprave rozpočtu sa bude vláda podľa nej venovať opatreniam na príjmovej aj výdavkovej strane, o podrobnostiach však zatiaľ nechcela hovoriť. „Myslím si, že je predčasné momentálne hovoriť o výsledku, ako bude formovaný rozpočet na rok 2027, pretože tie rokovania a diskusie prebiehajú. Je to niekoľkomesačná diskusia nielen medzi jednotlivými stranami, ale aj medzi jednotlivými ministerstvami a ich prioritami,“ vysvetlila.
Strana Hlas-SD bude podľa ministerky určite trvať na zachovaní všetkých sociálnych výhod, ktoré občania majú. Spomenula napríklad 13. dôchodok, podporu pre matky s deťmi, či rast minimálnej mzdy. „Za ministerstvo hospodárstva viem povedať, že budem trvať na tom, aby bola aj pomoc v oblasti vysokých cien energií. To sú priority, ktoré chceme do rozpočtu pretaviť,“ podčiarkla Saková.
V súvislosti s rozpočtom sa koalícia podľa nej vráti aj k balíku prorastových opatrení. Možné sú aj zmeny v daniach a odvodoch. „Povedali sme, že daňovo-odvodovému zaťaženiu sa budeme venovať pri tvorbe rozpočtu a budeme to preberať s ministerstvom financií, pretože ministerstvo financií má nástroje na to, aby hovorilo o daňovo-odvodovom zaťažení,“ doplnila ministerka.
Poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda opozičnej SaS Marián Viskupič v diskusii upozornil, že nastavenie sociálnej politiky a fungovanie štátu v súčasnej podobe nie je udržateľné. Vládni predstavitelia podľa neho zároveň o tejto téme nehovoria pravdu, pretože ľuďom ich sociálny štandard za súčasnej vlády klesol.
„O akom zachovaní štandardu tu hovoríte, pani ministerka? Ľudia platia vyššie dane, množstvo ľudí bolo prepustených, množstvo ľudí platí ďalšie nové dane. Ľudia majú podstatne horší sociálny štandard, ako mali,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Ministerke tiež vytkol, že k budúcoročnému rozpočtu a súvisiacim opatreniam nepovedala nič konkrétne. Pripomenul, že samotná vláda zmiernila svoj plán konsolidácie a budúci rok tak deficit už nemá klesnúť na 3 %, ale iba na 4,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). „To je 1,8 miliardy na dlh, na ďalšie rozdávanie. Toto je ale skutočne cesta do pekla na tom veľkom bielom koni. Ľudia strádajú a potrebujú, aby mohli fungovať, aby ekonomika fungovala, aby boli nižšie dane, aby ste nevyháňali zamestnancov, tých najšikovnejších,“ zdôraznil Viskupič.
Potrebné je podľa neho zásadné šetrenie na štáte, napríklad prepustením 10 % všetkých štátnych zamestnancov. Ekonomiku by tiež veľmi rýchlo podporili zásadné zmeny v daniach, ako napríklad zrušenie transakčnej dane, „upratanie“ v systéme dane z pridanej hodnoty (DPH), či zníženie daní z príjmov, myslí si opozičný poslanec.
„My nepripúšťame žiadne opatrenia, kde by sa životná úroveň našich obyvateľov znižovala.“ zdôraznila. Pri príprave rozpočtu sa bude vláda podľa nej venovať opatreniam na príjmovej aj výdavkovej strane, o podrobnostiach však zatiaľ nechcela hovoriť. „Myslím si, že je predčasné momentálne hovoriť o výsledku, ako bude formovaný rozpočet na rok 2027, pretože tie rokovania a diskusie prebiehajú. Je to niekoľkomesačná diskusia nielen medzi jednotlivými stranami, ale aj medzi jednotlivými ministerstvami a ich prioritami,“ vysvetlila.
Strana Hlas-SD bude podľa ministerky určite trvať na zachovaní všetkých sociálnych výhod, ktoré občania majú. Spomenula napríklad 13. dôchodok, podporu pre matky s deťmi, či rast minimálnej mzdy. „Za ministerstvo hospodárstva viem povedať, že budem trvať na tom, aby bola aj pomoc v oblasti vysokých cien energií. To sú priority, ktoré chceme do rozpočtu pretaviť,“ podčiarkla Saková.
V súvislosti s rozpočtom sa koalícia podľa nej vráti aj k balíku prorastových opatrení. Možné sú aj zmeny v daniach a odvodoch. „Povedali sme, že daňovo-odvodovému zaťaženiu sa budeme venovať pri tvorbe rozpočtu a budeme to preberať s ministerstvom financií, pretože ministerstvo financií má nástroje na to, aby hovorilo o daňovo-odvodovom zaťažení,“ doplnila ministerka.
Poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda opozičnej SaS Marián Viskupič v diskusii upozornil, že nastavenie sociálnej politiky a fungovanie štátu v súčasnej podobe nie je udržateľné. Vládni predstavitelia podľa neho zároveň o tejto téme nehovoria pravdu, pretože ľuďom ich sociálny štandard za súčasnej vlády klesol.
„O akom zachovaní štandardu tu hovoríte, pani ministerka? Ľudia platia vyššie dane, množstvo ľudí bolo prepustených, množstvo ľudí platí ďalšie nové dane. Ľudia majú podstatne horší sociálny štandard, ako mali,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Ministerke tiež vytkol, že k budúcoročnému rozpočtu a súvisiacim opatreniam nepovedala nič konkrétne. Pripomenul, že samotná vláda zmiernila svoj plán konsolidácie a budúci rok tak deficit už nemá klesnúť na 3 %, ale iba na 4,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). „To je 1,8 miliardy na dlh, na ďalšie rozdávanie. Toto je ale skutočne cesta do pekla na tom veľkom bielom koni. Ľudia strádajú a potrebujú, aby mohli fungovať, aby ekonomika fungovala, aby boli nižšie dane, aby ste nevyháňali zamestnancov, tých najšikovnejších,“ zdôraznil Viskupič.
Potrebné je podľa neho zásadné šetrenie na štáte, napríklad prepustením 10 % všetkých štátnych zamestnancov. Ekonomiku by tiež veľmi rýchlo podporili zásadné zmeny v daniach, ako napríklad zrušenie transakčnej dane, „upratanie“ v systéme dane z pridanej hodnoty (DPH), či zníženie daní z príjmov, myslí si opozičný poslanec.