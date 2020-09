Saková kritizuje výber šéfa policajného zboru

Bratislava 28. septembra (TASR) – Exministerka vnútra Denisa Saková, pôsobiaca v mimoparlamentnej strane Hlas-SD, si myslí, že vláda Igora Matoviča (OĽANO) chce mať opäť na čele polície politického nominanta.



Vízie a predstavy ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) o novej voľbe šéfa polície doteraz podľa nej zjavne nedokázali sami pretaviť do reality. Nezaradená poslankyňa to uviedla na sociálnej sieti v súvislosti s vyhlásením výberového konania na prezidenta Policajného zboru (PZ).



Saková poukázala na to, že Milan Lučanský bol prvým policajným prezidentom vo funkcii, ktorý podľa novely zákona prešiel grilovaním naprieč politickým spektrom a presvedčil koaličných a opozičných politikov.



„Matovičova vláda však prišla k záveru, že to nie je dostatočne nezávislé a vlastne chcú opäť politického nominanta. To bolo však proti Lučanského vnútornému presvedčeniu a pozície prezidenta PZ sa chtiac-nechtiac vzdal," skonštatovala.



Bývalá šéfka rezortu vnútra reagovala aj na to, že voľba sa uskutoční podľa „zákona, ktorý by najradšej zadupali pod čiernu zem".



„Zjavne vízie a predstavy ministra vnútra Romana Mikulca (alebo Jaroslava Spišiaka?) nedokážu pretaviť do reality ani oni sami," podotkla v súvislosti s avizovanými zmenami. Pýta sa preto, či vláde prekážala osoba Lučanského vo funkcii policajného prezidenta alebo zákon. Poznamenala, že práve pod jeho vedením začala Národná kriminálna agentúra vyšetrovať ľudí, o ktorých sa mnohým ani nesnívalo, že by raz skončili v putách.



Minister vnútra Roman Mikulec vypísal v pondelok výberové konanie na prezidenta PZ. Nový šéf polície sa bude napriek avizovaným zmenám zatiaľ vyberať podľa aktuálnych pravidiel. Post šéfa polície sa uvoľnil po odchode Milana Lučanského. Od septembra je vedením poverený Peter Kovařík.