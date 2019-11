D. Saková: Úrad inšpekčnej služby má za sebou významné výsledky

Bratislava 19. novembra (TASR) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) dosiahol za deväť mesiacov svojho fungovania významné výsledky vo vyšetrovaniach mnohých ostro sledovaných prípadov. Myslí si to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). "Je dôkazom toho, že spravodlivosť dostihuje nielen bežných občanov a radových príslušníkov Policajného zboru (PZ), ale aj funkcionárov,“ hovorí. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Petra Friese.



Ministerstvo poukazuje na to, že práca príslušníkov úradu často viedla k obvineniu nielen radových policajtov, ale vedúcich pracovníkov. Získané informácie bolo pritom možné využiť aj pri vyšetrovaní iných prípadov.



„S prácou príslušníkov ÚIS som spokojný. Zriadenie úradu ako osobitnej a nezávislej zložky im z môjho pohľadu ešte viac rozviazalo ruky v ich činnosti. Z mojej strany majú zelenú vo všetkých smeroch, kým svoju prácu robia v súlade so zákonom,“ skonštatoval riaditeľ ÚIS Adrián Szabó.



Vyšetrovateľom útvaru inšpekcie ÚIS bolo napríklad vznesené obvinenie osobám za prípravy úkladných vrážd dvoch prokurátorov a advokáta. "Tým istým osobám, ktoré už boli väzobne trestne stíhané za vraždu novinára a ďalších osôb," doplnilo ministerstvo vnútra.



Za ďalší úspech považuje ÚIS vznesenie obvinenia voči policajtovi v riadiacej funkcii na základnom útvare PZ a ďalším dvom civilným osobám za naplánovanie a vykonanie lúpežného prepadnutia podnikateľa. "Závažnosť konania spočívala aj v tom, že pri lúpežnom prepadnutí použili originálnu výstroj a výzbroj Policajného zboru," dodalo ministerstvo.



Zo zločinu prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a legalizácie príjmu z trestnej činnosti bol spolu so svojou manželkou obvinený aj policajt v riadiacej funkcii na krajskom riaditeľstve (KR) PZ. "Dokazovanie vzhľadom na jeho rozsah prebieha aj v súčasnej dobe, pričom niektoré osoby, ktoré úplatky dávali, sú už právoplatne odsúdené v samostatných konaniach," priblížila hovorkyňa. V inom prípade si policajt vypýtal úplatok od osoby podozrivej z kupliarstva za to, že nebude riešiť jej trestnoprávne aktivity.



Posun dosiahli vyšetrovatelia odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite ÚIS aj v prípade vyšetrovania tzv. lustrácií. "V súvislosti s lustráciou nebohého novinára Jána Kuciaka bol zadržaný P. V. pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa v jednočinnom súbehu s prečinom neoprávneného nakladania s osobnými údajmi," hovoria. Týchto skutkov sa mal dopustiť ako riadiaci pracovník zastávajúci dôležitú funkciu. Spolu s ním boli zadržaní ďalší dvaja policajti.



"V súvislosti so zločinom prijímania úplatku a prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ ÚIS 49-ročného muža, ktorý sa týchto skutkov dopustil nielen ako príslušník PZ, ale aj ako vysoko postavený funkcionár," informovali. Prípadom sa má zaoberať Úrad špeciálnej prokuratúry.



ÚIS bol zriadený 1. februára 2019 ako osobitná súčasť Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR. Samotná inšpekčná služba v novembri oslávi 25. výročie svojho vzniku a fungovania.



Do pôsobnosti ÚIS začalo od jeho vzniku patriť aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Od 1. januára 2020 bude v jeho pôsobnosti aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov v rozsahu vymedzenom Trestným zákonom a poriadkom.