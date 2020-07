D. Saková: Uvažovali sme nad zrušením verejného obstarávania hardvérov

Bratislava 31. júla (TASR) – Verejné obstarávanie na dodávku hardvérov sa pripravilo v súlade s požiadavkami rezortu vnútra i zákonom. V reakcii na zrušenie obstarávania súčasným vedením Ministerstva vnútra (MV) SR to pre TASR uviedla exministerka vnútra a poslankyňa parlamentu Denisa Saková (nezaradená). Pripomenula, že rezort pod jej vedením uvažoval o zrušení verejného obstarávania, no ponechal to už na nové vedenie rezortu.



Saková dodala, že verejné obstarávanie na dodávku hardvérov LAN/WAN bolo pripravené i v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čo potvrdila aj kontrola "ex ante", ktorú vykonal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). V rámci predkladania ponúk a procesu verejného obstarávania došlo podľa exministerky ku skutočnostiam, na základe ktorých uvažovali o zrušení verejného obstarávania. "Keďže ale išlo o obdobie pred voľbami, ponechali sme toto závažné rozhodnutie na nové vedenie MV SR," povedala pre TASR Saková. O zrušení obstarávania informoval vo štvrtok (30. 7.) štátny tajomník MV Ján Lazar. Predpokladaná hodnota zákazky bola podľa neho 245 miliónov eur. Verejné obstarávanie tak podľa jeho názoru nebolo dobre pripravené, chcú preto nastaviť podmienky nanovo.



Rezort tiež zrušil po vykonaných auditoch dva IT projekty, ktoré mali slúžiť na spustenie registra zbraní a streliva i elektronického registra mimovládnych neziskových organizácií. Podklady k verejným obstarávaniam na tieto registre sa podľa Sakovej pripravovali až do začiatku auditu. "Predmetom projektov bolo vybudovanie nových registrov v zmysle schválenej národnej koncepcie informatizácie verejnej správy," priblížila. Lazar uviedol, že povinnosti vyplývajúce zo spustenia registrov dokáže rezort splniť aj vlastnými silami.



Saková tiež reagovala na informácie Lazara, že za prvé tri mesiace vyčerpalo predošlé vedenie rezortu takmer 82 percent rozpočtu pre sekciu informatiky na celý rok. Uhradiť sa podľa Sakovej museli aj platby z roka 2019. "Sekcii informatiky boli tak ako každý rok pridelené financie len na prvých osem mesiacov. Za prvé tri mesiace roka 2020 bol minutý rozpočet nielen na úhradu tohtoročných platieb, ale aj časti platieb z minulého roku, keďže v roku 2019 došlo k viazaniu finančných prostriedkov ministerstvom financií a uvedené úhrady platieb tak nemohli byť realizované," uzavrela.