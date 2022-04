D. Suchý: Bezpečnosť na internete zvyšujú silné heslo aj antivírus

Bratislava 18. apríla (TASR) - Základom bezpečnosti na internete je mať silné heslo, používať antivírusový program a pravidelne aktualizovať systém. Tvrdí to odborník na kyberbezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies Daniel Suchý.



"V bežnej internetovej populácii si 43 percent ludí nezvykne menit heslo vôbec alebo len vtedy, ked ho zabudne. Problémom býva aj pohodlnosť ľudí, ktorí heslá recyklujú, teda používajú rovnaké heslo na viac účtov. V prípade, ak takéto heslo získa útočník, ohrozené sú viaceré účty či aplikácie, ktoré človek používa," vysvetlil Suchý. Každé heslo by malo byť podľa neho jedinečné. Skladať sa má aspoň zo 14 malých a veľkých písmen, čísel i znakov.



Ako dodáva Suchý, na to, aby mali ľudia dostatočne zabezpečené zariadenia, nemusia byť odborníkmi na IT, stačí, ak budú dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti na internete. Zdôrazňuje tiež potrebu osvety či edukácie. "O bezpečnosti na internete treba hovoriť aj v rodinách, napríklad s deťmi, ktoré trávia voľný čas online, či so starými rodičmi, ktorí sú zraniteľnou skupinou a mohli by naletieť podvodníkom na internete," upozornil.



Ľudia by mali byť obozretní aj pri registrácii do nových služieb. "Zakaždým, keď sa registrujete do nejakej služby a potvrdzujúci email obsahuje vaše heslo v znení, v akom ste ho zadali, okamžite meňte heslo vo všetkých službách, kde ho recyklujete. Navyše, ihneď zrušte práve vytvorený účet v danej službe. Pokiaľ poskytovateľ služby nemá ošetrenú takú základnú vec, ako je bezpečné uchovávanie prihlasovacích údajov, ani si nechcem predstaviť, ako pristupuje k ostatným dátam, ktoré mu zveríte," varoval odborník.