D. Trnka bol vypovedať vo veci kupovania poslancov počas voľby GP

Bratislava 17. augusta (TASR) – Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka bol v pondelok na polícii vypovedať v prípade kupovania hlasov poslancov počas voľby generálneho prokurátora v časoch vlády Ivety Radičovej. Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, upozornil na to portál noviny.sk.



„Dnešné procesné úkony súviseli s prípadom kupovania poslancov počas voľby generálneho prokurátora. V danej veci nie je nikto obvinený,“ uviedol pre TASR Slivka.



Na nahrávke, ktorá sa objavila počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka, sa okrem vydierania akcionára Penty Jaroslava Haščáka rozprávajú obžalovaný Marian K. s Trnkom o kupovaní poslancov počas voľby generálneho prokurátora.



Podľa slov Mariana K. z nahrávky mal Haščák investovať do kupovania poslancov milión eur. Rovnako tak mal urobiť aj Marian K. V nahrávke sa Trnkovi Marian K. sťažuje, že im chýbal jeden hlas. V roku 2010 sa poslancom opakovane nepodarilo zvoliť nového generálneho prokurátora. Vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Trnkovi chýbal na zvolenie jeden hlas.



Trestné stíhanie vo veci údajného kupovania poslancov bolo zastavené pôvodne ešte v roku 2011. Polícia však v ostatnom roku vyšetrovanie obnovila vzhľadom na skutočnosti zistené počas vyšetrovania Kuciakovej vraždy.