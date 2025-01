D. Zachar: V zdravotníctve treba odhodiť populizmus nabok

Bratislava 19. januára (TASR) - V zdravotníctve sa aj v tomto roku treba čo najlepšie vyrovnať s nerovnováhou spojenou s rastúcimi nárokmi pacientov aj zdravotníkov a starnutím obyvateľstva a na druhej strane s obmedzenými zdrojmi a kapacitami. Pre TASR to uviedol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. Za prvý krok k riešeniu považuje odhodenie populizmu nabok. Verejnosti treba podľa neho hovoriť pravdu a nekriesiť v nej predstavu o bezodnej studnici zdrojov a neobmedzených nárokoch.



"Kľúčovou výzvou aj pre tento rok bude, čo najlepšie sa vyrovnať s nerovnováhou, ktorá vzniká rastúcimi nárokmi pacientov, ale aj zdravotníkov, starnutím obyvateľstva na jednej strane a obmedzenými zdrojmi a kapacitami na strane druhej, ktoré budú ešte viditeľnejšie v dôsledku priškrcovania ekonomického rastu pre konsolidáciu verejných financií a suboptimálnej hospodárskej politike súčasnej vlády," skonštatoval analytik.



Za výzvu v roku 2025 považuje aj pokračovanie v začatých projektoch optimalizácie sietí nemocníc a záchraniek, výstavby nemocníc zo zdrojov plánu obnovy, verejnej minimálnej, respektíve optimálnej siete ambulantných poskytovateľov, vrátane nového katalógu výkonov. "Tu treba nastaviť funkčný projektový manažment a tiež komunikáciu dovnútra sektora, ale aj do širokej verejnosti a nastaviť merateľné ukazovatele monitorujúce mieru dosahovania želateľného stavu," podotkol.



V prvých mesiacoch bude podľa Zachara potrebné prijímať a navrhovať opatrenia, ktoré vzišli z dohody medzi vládou a lekárskymi odborármi. "Je však veľmi otázne, čo z toho bude mať pacient, keďže jeho úžitok v tejto súvislosti, žiaľ, nemeriame, a tým nenastavujeme zrkadlo účelnosti prijímaných opatrení," povedal.



Poukázal tiež na to, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) chce v prvom štvrťroku definitívne rozhodnúť o lokalite novej koncovej nemocnice v Bratislave. Analytik však upozornil na potrebu diskusie. "Ak to má zasa raz prebehnúť narýchlo, direktívne, bez širokej odbornej a verejnej diskusie, na základe spochybňovaných analýz a zrazu budeme všetci postavení pred 'hotovú' vec a novú nepoznanú lokalitu a jej problémy, vrátane financovania, tak také rozhodnutie nebude určite zodpovedné a udržateľné," dodal.