D. Zmeko: Bojaschopnosť Ozbrojených síl SR sa podarilo udržať

Bratislava 29. júna (TASR) – Operačnú pripravenosť Ozbrojených síl (OS) SR sa podarilo vzhľadom na náročné pandemické podmienky udržať na úrovni roka 2019. Prispieť k rozvoju by mala v ďalšom období najmä modernizácia. Potrebné je tiež zvýšiť personálnu naplnenosť. Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko to uviedol po utorkovom veliteľskom zhromaždení. Na zhromaždení sa zúčastnili aj prezidentka a hlavná veliteľka OS SR Zuzana Čaputová a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Ako poznamenal Zmeko, zhromaždenie sa koná v netradičnom čase nielen pre pandémiu, ale najmä z dôvodu prechodu na nový systém plánovania. V októbri prejdú ozbrojené sily z jednoročného na dvojročný plánovací cyklus. „Táto zmena nám umožňuje harmonizovať jednotlivé postupy tak obranného plánovania, ako aj rozpočtovania, zároveň aj lepším spôsobom implementovať nadobudnuté poznatky,“ vysvetlil.



Rozvoj ozbrojených síl ide podľa Zmeka správnym smerom. Očakáva, že modernizácia ozbrojených síl pomôže napredovať v bojaschopnosti. „Nie je donekonečna akceptovateľný stav, aby sme používali techniku často dvakrát takú starú ako vojaci, ktorí ju používajú,“ podotkol.



Okrem zhodnotenia uplynulého 18-mesačného obdobia v armáde boli témami zhromaždenia aj otázky strategickej komunikácie či schopnosti reagovať na hybridné hrozby. Ako skonštatoval Zmeko, výcvikové úlohy sa napriek pandémii podarilo naplniť.



Minister obrany poďakoval vojakom za prácu nielen v domácom krízovom manažmente, ale aj v zahraničných misiách. Poukázal na výraznú podporu občanov ozbrojeným silám.



„Sme veľmi ďaleko od toho, že stav je dobrý alebo ideálny. Zanedbávanie investícií do obrany, ktoré trvalo desaťročia, sa prejavilo veľmi výrazne,“ zhodnotil Naď. Upozornil na zlý stav infraštruktúry či výzbroje. Verí, že sa naplní záväzok investovania dvoch percent HDP do obrany. Cieľom rezortu je tiež jasné potvrdenie euroatlantického ukotvenia Slovenskej republiky.