D. Zmeko: Do operácie Iron Stream sa zatiaľ zapojilo 1061 vojakov

Kuchyňa 11. februára (TASR) - Do operácie Iron Stream, zameranej na zabezpečenie ochrany vybraných kritických prvkov energetickej infraštruktúry na Slovensku, sa zatiaľ zapojilo 1061 vojakov. Vytypované objekty na ropovode a plynovode sú monitorované aj vrtuľníkmi, dronmi a ďalšou technikou. Zaznamenaný zatiaľ nebol žiadny priamy útok na túto infraštruktúru. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko.



"Celkovo bolo do dnešného dňa vykonaných 1530 hliadkovaní, bolo nasadených 1061 profesionálnych vojakov a vojačiek na plnenie operačných úloh, najazdených bolo takmer 90.000 kilometrov pozemnými prostriedkami, nalietaných takmer 40 letových hodín," priblížil Zmeko. Pokračuje sa v monitoringu leteckými prostriedkami, použité boli všetky dostupné prostriedky pozemného prieskumu (nočné pozorovacie prístroje, drony, optické pozorovanie). Momentálne prebieha 54. deň operácie.



Zmeko ďalej informoval, že prišlo k zásadnému zníženiu akýchkoľvek pokusov monitoringu kritických bodov. "Žiadny priamy útok na kritickú infraštruktúru sme nezaznamenali," poznamenal na brífingu po skončení ukážky zásahu bezpečnostných zložiek pri monitorovaní a ochrane kritickej infraštruktúry, ktorý sa uskutočnil pri leteckej základni Malacky-Kuchyňa.



Ministerka hospodárstva a podpredsedníčka vlády Denisa Saková (Hlas-SD) poukázala na to, že operácia Iron Stream sa začala krátko pred Vianocami. "V našej energetickej infraštruktúre bolo vytypovaných približne 100 bodov ako kritické miesta a tieto kritické miesta sú momentálne pod zvýšeným dohľadom OS SR," dodala. Intenzita nasadenia síl a prostriedkov podľa jej slov závisí od spravodajských informácií.



Minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok zopakoval, že v závere minulého roka sa podarilo bezpečnostným zložkám v rámci akcie Vostok zabrániť potenciálnemu útoku na kritickú infraštruktúru na východnom Slovensku. Podozrivé osoby z Maďarska a Ukrajiny, ktoré podľa jeho slov monitorovali kritickú infraštruktúru, boli vyhostené. "Aj v kontexte tejto bezpečnostnej akcie Vostok sme reagovali na situáciu," doplnil.



Poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) vyzdvihol, že sa do legislatívy dostala kompetencia pre OS SR vykonávať obranu a ochranu objektov osobitnej dôležitosti. Odkázal, že kritická infraštruktúra je na Slovensku v bezpečí. "Toto musia vedieť aj všetci, ktorí by mohli potenciálne chcieť prísť narušiť našu kritickú infraštruktúru," zdôraznil.