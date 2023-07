D. Zmeko sa zúčastnil na kontrole výcviku pilotov F-16 v USA

Bratislava 13. júla (TASR) - Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko sa v USA zúčastnil na kontrole výcviku slovenských pilotov stíhačiek F-16. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič. Stíhačky F-16 by mali prísť na Slovensko v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.



Zmeko aj s delegáciou navštívil základňu Morris Leteckej národnej gardy štátu Arizona v Tucsone, kde sa cvičia slovenskí piloti. Rokoval s veliteľom základne a štábom 162. stíhacieho krídla. Podrobne ho informovali o stave aj o plánovanom priebehu ďalšieho výcviku. "Predstavitelia výcvikovej letky vyjadrili spokojnosť s priebehom výcviku slovenských pilotov a ocenili vysokú úroveň ich pripravenosti na plnenie úloh, ako aj ich motivácie k zvládnutiu tejto vysoko sofistikovanej leteckej techniky," uviedol hovorca.



Okrem toho sa Zmeko zúčastnil aj na výcvikovom lete dvoch slovenských pilotov, ktorí v súčasnosti dosiahli najvyššiu úroveň pripravenosti na plnenie úloh ochrany vzdušného priestoru SR. Na záver návštevy USA sa stretol s pilotmi a ich rodinami.



Prvé stíhačky F-16 by mali na Slovensko prísť v roku 2024. Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Stíhačky by mali Slovensko stáť 1,6 miliardy dolárov.