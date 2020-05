Zmeko: SR posudzuje možnosti zapojenia sa do ďalších vojenských misií

Bratislava 14. mája (TASR) - Slovensko v súčasnosti posudzuje možnosti zapojenia sa do ďalších vojenských misií, najmä EUTM v Mali a výhľadovo do vznikajúcej operácie EUNAVFOR MED IRINI. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko to uviedol na stredajšom (13. 5.) rokovaní najvyšších vojenských predstaviteľov Európskej únie (EÚ), ktoré sa po prvý raz uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Svojich kolegov tiež ubezpečil o podpore súčasných operácií a misií EÚ s účasťou OS SR. TASR o tom informoval zástupca hovorcu OS SR Peter Poldruhák.



Hlavnou témou rozhovorov bol dosah pandémie na armády európskych krajín a aktuálny vývoj vojenských operácií EÚ. Náčelníci generálnych štábov jednotlivých krajín vo svojich vystúpeniach skonštatovali, že ozbrojené sily sa aktívne zapojili do národného úsilia v boji s novým koronavírusom. Zhodli sa, že pri riešení úloh čelili najmä nedostatku kapacít vojenského zdravotníctva a jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO).



Za častý problém označili diskutujúci tiež decentralizáciu a zložitosť riadenia komplexných civilno-vojenských aktivít. "Najmä pri tejto výzve sa v členských štátoch EÚ mimoriadne osvedčila adaptovaná jednotná veliteľská štruktúra v podobe vytvorenia spoločných operačných centier alebo využitie veliteľstiev spoločných síl na priame riadenie vnútroštátnych vojenských operácií v boji s pandémiou," priblížil Poldruhák. Významnú úlohu zohrali aj špeciálne vojenské kapacity na boj proti dezinformáciám a civilno-vojenskú spoluprácu.



Zmeko vo svojom vystúpení poukázal na nasadenie ozbrojených síl v prvej línii v boji s pandémiou už od marca. "Okrem asistenčných a podporných úloh osobitne vyzdvihol naše národné špecifikum, keď boli ozbrojené sily samostatne nasadené na odbery vzoriek, prevoz zdravotníckeho materiálu, logistickú podporu pri zásobovaní civilného obyvateľstva a na riešenie kritickej situácie v marginalizovaných komunitách vrátane uzávery niektorých kritických lokalít," uviedol zástupca hovorcu. Doplnil, že vo štvrtok sa prostredníctvom videohovoru generál Zmeko zúčastní oficiálneho zasadania Vojenského výboru NATO.