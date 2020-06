D4R7 Construction: Erózia nebude mať vplyv na integritu násypu

Bratislava 16. júna (TASR) – Na násype pri Jarovciach v rámci budovanej diaľnice D4 došlo k erózii, nebude to však mať vplyv na jeho integritu. V stanovisku pre TASR to uviedla spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu nultého bratislavského obchvatu.



"Áno, môžeme potvrdiť, že došlo k erózii na násype pri Jarovciach, ale pri výstavbe diaľnice je to úplne bežné a nebude to mať žiadny vplyv na integritu násypu. Momentálne boli práce na tomto úseku pozastavené. Násyp bude opravený pri jeho dokončovaní," uistila spoločnosť.



Aj Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR potvrdilo, že nedeľňajšia búrka poškodila úsek na stavbe nultého bratislavského obchvatu. O vyjadrenie k stavu tohto úseku už rezort požiadal koncesionára stavby D4/R7. Ministerstvo zároveň požiadalo o posudok geotechnika z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Na základe ich odpovedí podnikne ďalšie kroky.



Jarovce v nedeľu (14. 6.) zastihla silná búrka. Portál imeteo.sk informoval, že počas nej spadlo až 115,6 mm zrážok. "To je akoby ste vyliali 115 litrov vody na meter štvorcový pôdy," spresnil portál. V Jarovciach boli po búrke zaplavené ulice, pivnice i záhrady.