Dajte si pozor na hmlu a nízke teploty

Bratislava 12. januára (TASR) - Na väčšine Slovenska treba počas utorkového doobedia počítať s ojedinelým výskytom hmiel. V tejto súvislosti vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa, ktorá platí predbežne do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Hmla s dohľadnosťou 50 - 200 metrov sa môže vyskytnúť v celom Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, ďalej vo väčšine Banskobystrického kraja, tiež v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad.



"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedli meteorológovia.



Do 9.00 h tiež treba najmä v severných a stredných oblastiach Slovenska počítať s nízkymi teplotami, do mínus 17 stupňov Celzia. Výstraha prvého stupňa pre tento jav sa týka väčšiny Žilinského kraja, tiež okresov Stará Ľubovňa, Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Rožňava, Brezno a Banská Bystrica.