SLEDUJEME: Čakajú nás výdatné dažde. Hrozia povodne a popadané stromy

Polícia: Mohutné dažde so silným vetrom môžu skomplikovať situáciu na cestách



Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Dajte si pozor: V Trenčíne hrozia výdatné zrážky a silný vietor

Ilustračná snímka. Foto: TASR– František Iván



Úrad v Bánovciach nad Bebravou vydal v kvôli počasiu odporúčania

Bratislava 12. septembra (TASR) - Na západnom a strednom Slovensku treba vo štvrtok počas celého dňa počítať so silnými dažďami. Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia aj povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v týchto súvislostiach výstrahy prvého i druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí počas celého dňa v celom Bratislavskom kraji a vo väčšine okresov Trnavského a Trenčianskeho kraja. Platí aj pre okresy Topoľčany, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. SHMÚ miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 120 až 180 milimetrov.dodal ústav.Prvý stupeň pred dažďom vydali pre väčšinu okresov Nitrianskeho a Žilinského kraja a v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Partizánske, Prievidza, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Tam predbežne platí výstraha od 18.00 h.Tvoriť sa môžu aj povodne z trvalého dažďa. Výstrahy druhého stupňa platia pre Záhorie - krajný západ, stredné Považie, Kysuce, horná Nitra a okresy Žilina sever i Rajčanka, Zlaté Moravce a Topoľčany. Prvý stupeň platí pre okresy Trnava, Pezinok, Hlohovec, Piešťany, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.Mohutné dažde v kombinácii so silným vetrom, predovšetkým na západe Slovenska, môžu skomplikovať situáciu na cestách. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti. Vyzvala preto vodičov, aby počas jazdy zvýšili opatrnosť a jazdu prispôsobili povahe vozovky a stavu ciest či svojim schopnostiam a zručnostiam.," uviedla polícia. Pred cestou je tiež podľa nej dôležité skontrolovať technický stav vozidla, predovšetkým dezén pneumatík. "," dodala s tým, že netreba zabúdať ani na kontrolu stieračov.Po príchode do cieľa je tiež potrebné prispôsobiť počasiu miesto na parkovanie. Ak to situácia dovolí, vodiči by sa mali vyhnúť parkovaniu pod stromami. "," uzavrela polícia.Trenčianska radnica v súvislosti s predpoveďou výdatných zrážok a silného vetra upozorňuje obyvateľov na možné riziká záplav a prívalových dažďov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.uviedla hovorkyňa s tým, že obavy a predpovede na území mesta sa možno napokon nepotvrdia, no obyvatelia by mali byť pripravení.Radnica podľa nej preventívne komunikuje aj s miestnymi dobrovoľnými hasičmi. V prípade potreby budú mať k dispozícii takmer 600 vriec s pieskom. Mestská polícia bude monitorovať situáciu v jednotlivých mestských častiach.Mesto odporúča od štvrtka do pondelka (16. 9.) nevstupovať do lesoparku Brezina ani do žiadnych parkov, nezdržiavať sa v prírode. Silný vietor môže vyvracať stromy. Radnica tiež odporúča preparkovať automobily z Východnej ulice a neparkovať v blízkosti vzrastlých drevín, kde môže dôjsť k zlomeniu aj zdravých stromov." doplnila Ságová.Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odporučil v súvislosti s možným vznikom povodní všetkým obciam v okrese prijať potrebné opatrenia. TASR o tom informovala prednostka OÚ Jozefína Novotná.OÚ odporúča samosprávam preveriť kritické úseky na vodných tokoch ako aj kritické úseky v katastrálnom území obcí a funkčnosť dažďovej kanalizácie obce, najmä zaústenia do vodných tokov a recipientov.Okres tiež odporúča preveriť možné prekážky vo vodných tokoch a kritických úsekoch (aj v ich blízkosti), ktoré by mohli spôsobiť problémy pri plynulom odtoku vody a funkčnosť povodňovej techniky vo vlastníctve obcí a dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) obcí.uviedla Novotná s tým, že obce disponujú protipovodňovými vozíkmi.Okresný úrad je podľa nej v pohotovosti, neustále monitoruje vývoj situácie a je pripravený kedykoľvek pomôcť.