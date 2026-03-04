< sekcia Slovensko
Ďalšie neziskovky sa pridávajú k petícii Dostupné voľby pre všetkých
Platforma Otvorená kultúra, Rada mládeže Slovenska, MEMO 98 a Mladí proti fašizmu sa pridávajú k petícii Dostupné voľby pre všetkých.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Platforma Otvorená kultúra, Rada mládeže Slovenska, MEMO 98 a Mladí proti fašizmu sa pridávajú k petícii Dostupné voľby pre všetkých, ktorú iniciovali viaceré neziskové organizácie v súvislosti s úvahami o zrušení voľby poštou zo zahraničia. Upozorňujú, že vládna koalícia cez zmeny v rokovacom poriadku a obchádzaním legislatívnych pravidiel pripravuje pôdu na výrazné skomplikovanie účasti tisícov občanov na voľbách, pričom nikto netuší, aké ďalšie zmeny do zákona v poslednej chvíli doplní. TASR o tom informovala Katarína Cíbiková z iniciatívy Chcem tu zostať.
„Signatári ostro odmietajú zámer zrušiť voľbu poštou. Tento krok vnímajú ako vedomé vytváranie umelých bariér a jasný signál štátu smerom k ľuďom v zahraničí, že o ich účasť na správe vecí verejných nestojí a mieni im ju v maximálnej miere sťažiť,“ ozrejmila Cíbiková. Zároveň poukazujú na to, že vláda nedávno upravila rokovací poriadok tak, aby mohla zákony meniť prakticky kedykoľvek. Tento spôsob obchádzania štandardných legislatívnych pravidiel podľa nich vyvoláva obavy o skutočný rozsah pripravovaných zmien.
Iniciátori petície upozorňujú, že tieto kroky nie sú len o technickej zmene volebných pravidiel a vnímajú ich ako priamu a nebezpečnú demonštráciu moci, ktorej jedinou ambíciou je opätovne polarizovať Slovensko.
Vyzývajú preto vládu SR a parlament, aby dodržiavali riadne legislatívne procesy, upustili od nebezpečného obchádzania pravidiel a zastavili snahy o zrušenie voľby poštou. Požadujú transparentnú odbornú diskusiu a zachovanie súčasných pravidiel, ktoré garantujú reálnu dostupnosť volebného práva pre každého občana bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza. „Volebné právo musí zostať pilierom, o ktorom sa rozhoduje poctivo a s ohľadom na stabilitu demokratických procesov,“ dodali signatári.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu (25. 2.) vyhlásil, že nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Predseda vlády považuje za správne, aby Slováci, ktorí žijú v zahraničí a chcú voliť, navštívili určenú volebnú miestnosť, buď na veľvyslanectve, konzuláte alebo na inom určenom mieste, prebrali si tam obálku s hlasovacími lístkami a aby si za plentou vo volebnom boxe v súkromí bez ovplyvňovania vybrali a upravili volebný lístok. Argumentuje tým, že tak podľa neho vyzerajú demokratické, priame a tajné voľby.
„Signatári ostro odmietajú zámer zrušiť voľbu poštou. Tento krok vnímajú ako vedomé vytváranie umelých bariér a jasný signál štátu smerom k ľuďom v zahraničí, že o ich účasť na správe vecí verejných nestojí a mieni im ju v maximálnej miere sťažiť,“ ozrejmila Cíbiková. Zároveň poukazujú na to, že vláda nedávno upravila rokovací poriadok tak, aby mohla zákony meniť prakticky kedykoľvek. Tento spôsob obchádzania štandardných legislatívnych pravidiel podľa nich vyvoláva obavy o skutočný rozsah pripravovaných zmien.
Iniciátori petície upozorňujú, že tieto kroky nie sú len o technickej zmene volebných pravidiel a vnímajú ich ako priamu a nebezpečnú demonštráciu moci, ktorej jedinou ambíciou je opätovne polarizovať Slovensko.
Vyzývajú preto vládu SR a parlament, aby dodržiavali riadne legislatívne procesy, upustili od nebezpečného obchádzania pravidiel a zastavili snahy o zrušenie voľby poštou. Požadujú transparentnú odbornú diskusiu a zachovanie súčasných pravidiel, ktoré garantujú reálnu dostupnosť volebného práva pre každého občana bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza. „Volebné právo musí zostať pilierom, o ktorom sa rozhoduje poctivo a s ohľadom na stabilitu demokratických procesov,“ dodali signatári.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu (25. 2.) vyhlásil, že nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Predseda vlády považuje za správne, aby Slováci, ktorí žijú v zahraničí a chcú voliť, navštívili určenú volebnú miestnosť, buď na veľvyslanectve, konzuláte alebo na inom určenom mieste, prebrali si tam obálku s hlasovacími lístkami a aby si za plentou vo volebnom boxe v súkromí bez ovplyvňovania vybrali a upravili volebný lístok. Argumentuje tým, že tak podľa neho vyzerajú demokratické, priame a tajné voľby.