Daniel B. zostáva vo väzbe
Sudkyňa sa v odôvodnení vyjadrovala napríklad k propagácii publikácie Protokoly sionských mudrcov zo strany obžalovaného.
Autor TASR,aktualizované
Pezinok 10. marca (TASR) - Daniel B. je vinný zo všetkých skutkov obžaloby, ktoré sa týkajú viacerých extrémistických trestných činov. V utorok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obžalovanému uložil úhrnný podmienečný trest odňatia slobody na tri roky so skúšobnou dobou na štyri roky. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor Michal Stanislav aj Daniel B. sa odvolali voči všetkým výrokom rozsudku. Daniel B. zároveň zatiaľ zostáva vo väzbe.
Sudkyňa Eliška Šnajderová sa v odôvodnení vyjadrovala napríklad k propagácii publikácie Protokoly sionských mudrcov zo strany obžalovaného. Daniel B. podľa súdu opakovane vyzýval svojich sledovateľov na jej čítanie s tým, že tak prekročil hranicu pasívneho rozširovania a stal sa aktívnym rozširovateľom extrémistického materiálu. Sudkyňa doplnila, že Daniel B. materiál využíval na presadzovanie vlastného ideologického presvedčenia.
Súd takisto konštatoval, že konanie Daniela B. voči poškodenému Michalovi Štromajerovi smerovalo k opakovanému zosmiešňovaniu či dehumanizovaniu. Konanie Daniela B. podľa súdu spôsobilo podstatné zhoršenie kvality života poškodeného, či už opakovanými vyhrážkami útokov alebo zverejnením jeho adresy bydliska. Čo sa týka gesta „OK“, podľa súdu má viacero významov, avšak môže nadobudnúť ideologický rozmer. Súd teda dospel k záveru, že Daniel B. verejne používal symbolické prejavy, ktoré vyjadrovali sympatie k ideológii white power.
Sudkyňa ŠTS po odôvodnení rozsudku rozhodla o prepustení Daniela B. z väzby na slobodu. Odôvodnila to pominutím dôvodov väzobného stíhania. Prokurátor však proti jej rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Daniel B. dovtedy zostane vo väzbe.
„Absolútne nemôžem súhlasiť so závermi pani sudkyne vo vzťahu k uznaniu viny, ani vo vzťahu k odôvodneniu, prečo k takýmto záverom dospela. Absolútne pri tých skutkoch chýba vedomosť a môžem ísť rad za radom (...),“ komentoval pred médiami advokát obžalovaného David Lindtner.
Obžaloba voči Danielovi B. sa týka prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa podľa obžaloby dopustil zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem. Daniel B. od začiatku procesu trval na svojej nevine s tým, že žiadny zo skutkov obžaloby nie je podľa neho trestným činom.
