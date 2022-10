Obvinená odmieta vinu z usmrtenia študentky Linh pri dopravnej nehode

Bratislava 27. októbra (TASR) - Podnikateľka Daniela K. odmieta vinu z usmrtenia študentky Linh pri dopravnej nehode, ktorá sa stala predvlani v Bratislave. Čelí obžalobe podanej pre prečin usmrtenia. Okresný súd (OS) Bratislava II otvoril vo štvrtok v tejto kauze hlavné pojednávanie.



"Vyšetrovanie tejto veci bolo vykonané jednostranne, zaujato, len v neprospech obžalovanej. Vôbec neboli vykonávané dôkazy, ktoré boli v prospech obžalovanej tak, ako to káže Trestný poriadok," uviedol obhajca obžalovanej Juraj Bizoň. Obžaloba podľa jeho slov vychádza z domnienky, že k stretu s poškodenou došlo na priechode pre chodcov. "Toto nie je pravda," vyhlásil. Tvrdí, že poškodená vbehla na vozovku náhle, so slúchadlami na ušiach a za priechodom pre chodcov.







Obžalovaná vo svojej výpovedi uviedla, že pred nehodou po priechode pre chodcov nikto nešiel a ani sa k nemu nikto neblížil. Poškodená mala podľa jej slov vojsť na cestu približne dva alebo tri metre za ním. "Veľmi prudkým krokom vstúpila do cesty postava, ktorá mala dopredu v lakťoch skrčené ruky. Vyzeralo to tak, že v rukách niečo drží. Mala nadol sklonenú hlavu a dlhé tmavé vlasy spadnuté do tváre. Kráčala mierne šikmo, veľmi prudkým krokom. Skôr by som to nazvala polobeh," priblížila Daniela K. pred samosudcom.



Ďalej zdôraznila, že sa nehode snažila zabrániť strhnutím volantu doľava a brzdením. Tvrdí, že šla rýchlosťou približne 50 kilometrov za hodinu. Vyjadrila ľútosť nad tým, čo sa stalo. "Nemôžem preberať zodpovednosť za niekoho iného, za jeho nezodpovednosť," zdôraznila obžalovaná. Rodinu poškodenej po nehode nekontaktovala na odporúčanie bývalého právneho zástupcu. Asi šesť mesiacov od nehody jej odobrali vodičský preukaz a zaistili motorové vozidlo. Počas výsluchu poukázala na mediálny tlak, ktorý bol po nehode vytváraný na ňu a aj na jej rodinu.



Pred súdom vo štvrtok vypovedal aj otec poškodenej. Vyhlásil, že jeho dcéra bola zdravá, netrpela žiadnym ochorením. V deň tragickej nehody šla ráno do školy. "Nemám vedomosť, že by sa dcéra v ten deň niekam ponáhľala," povedal. Samosudca čítal aj výpoveď sestry poškodenej z prípravného konania. Uviedla, že Linh mala ísť v deň nehody zo školy skôr, lebo plánovala návštevu u lekára. Samosudca potom odročil hlavné pojednávanie na 31. januára 2023. Predvolaní by mali byť traja svedkovia.



Nehoda, pri ktorej zomrela 18-ročná študentka Linh, sa stala 21. septembra 2020 na Tomášikovej ulici v Bratislave. Auto šoférovala Daniela K., pričom k zrážke s chodkyňou malo podľa polície prísť na priechode pre chodcov. Mala byť prekročená maximálna dovolená rýchlosť. Splnomocnenec poškodených Peter Vačok v minulosti kritizoval prieťahy v konaní. Pochybenia vo vyšetrovaní konštatoval aj vtedajší prezident Policajného zboru Peter Kovařík a generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.



Pojednávanie bolo nariadené po tom, čo podnikateľka Daniela K. a prokurátor podali odpor voči trestnému rozkazu, vydanému okresným súdom vlani v júli. Daniela K. ním bola pôvodne odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody vo výmere dva roky a sedem mesiacov so štvorročným odkladom.