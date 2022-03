Danielsová: Snaha podporovať utečencov by mala vydržať dlhodobo

Bratislava 21. marca (TASR) - Snaha podporovať utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny by mala vydržať aj z dlhodobého pohľadu. Myslí si to zástupkyňa generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre operácie Ugochi Danielsová, ktorá na víkend navštívila Slovensko a hraničné priechody v Ubli a vo Vyšnom Nemeckom. Zdôrazňuje aj potrebu začleňovania ukrajinských utečencov, ktorí zostanú na Slovensku.



Teší ju pomoc Slovenska ukrajinským utečencom, hoci je ešte veľa vecí, ktoré treba podľa nej urobiť. "Je obdivuhodné, aká snaha sa vynakladá na to, aby sa prichádzajúci cítili vítaní, podporovaní a aby mali pocit bezpečia," poznamenala. Situácia, ktorá v súvislosti s vojnou na Ukrajine nastala, je podľa nej celosvetovo bezprecedentná pre všetky krajiny, nielen pre Slovensko.



Priblížila, že od 24. februára do 20. marca ušlo z Ukrajiny pred vojnou do susedných krajín 3.489.644 ľudí. Ukrajinsko-slovenskú hranicu za tento čas prekročilo 255.208 osôb. V súvislosti s dianím na Ukrajine požiadalo o azyl na Slovensku 163 z nich a takmer 45.000 požiadalo o dočasné útočisko.



Danielsová sa počas svojej víkendovej návštevy na Slovensku stretla aj s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií pôsobiacich na slovensko-ukrajinskej hranici. Chcela osobne podporiť dobrovoľníkov a pracovníkov, ktorí poskytujú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pomoc, vyjadriť podporu utečencom a identifikovať ďalšie možnosti rozšírenia tejto pomoci.



So štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí Ingrid Brockovou hovorili o vývoji humanitárnej a utečeneckej krízy a o možnostiach jej zmiernenia. Danielsová informovala o operáciách IOM na Ukrajine a v susedných krajinách. Predstavila pripravované projekty organizácie na Slovensku, ktoré majú byť zamerané na zabezpečenie základných potrieb.



"Slovenská republika si vysoko cení aktivity IOM a iných medzinárodných organizácií súvisiace s humanitárnou pomocou Ukrajine a ľuďom, ktorí boli nútení túto krajinu opustiť. Sme pripravení spolupracovať pri tomto poslaní," ubezpečila Brocková.