Danko a Naď kritizujú, že najbližšia schôdza NR SR má byť až v apríli

Bratislava 29. februára (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) a líder mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď kritizujú, že najbližšia riadna schôdza NR SR má byť až v polovici apríla. Zhodli sa na tom v rámci štvrtkovej diskusnej relácie TV Joj Na hrane.



"Parlament bude kvôli prezidentským voľbám mŕtvy, pretože Peter Pellegrini o to požiadal Roberta Fica," povedal Danko s tým, že keby to bolo na ňom, parlament by rokoval ďalej. Naď je presvedčený o tom, že poslanci mali v pléne rokovať aj počas marca.



V súvislosti so stredajším (28. 2.) rozhodnutím Ústavného súdu SR pozastaviť účinnosť časti novely trestných kódexov je Danko šokovaný z toho, že "súd vydal rozhodnutie pri zákone, ktorý ešte nie je účinný". Považuje však za podstatné, že nebola pozastavená účinnosť legislatívy v prípade zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Naď upozornil, že Ústavný súd SR zatiaľ nerozhodol v merite veci.



Podpredseda parlamentu a šéf národniarov ďalej v relácii poukázal na to, že podstata konfliktu Ruska s Ukrajinou má svoju históriu. Ukrajina podľa neho nezvládla prístup k ruskej národnostnej menšine. Tvrdil, že keby Rusi chceli ísť až po Kyjev, tak ho už dávno majú. "Rusi obsadili, čo chceli a Ukrajinci to nemajú šancu získať naspäť," zdôraznil Danko. Rétorika slovenskej vládnej koalície je podľa Naďa čisto proruská. Bývalý minister obrany ubezpečil, že Slovensko nemôže nikto prinútiť, aby poslalo svojich vojakov na Ukrajinu.