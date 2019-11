Danko: Aj v dnešnej dobe dezinformácií existuje len jedna pravda

Praha 17. Novembra (TASR) – Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko zdôraznil, že aj v dnešnej dobe, kedy existuje veľké množstvo dezinformácií, je potrebné si uvedomovať, že pravda je jediná. Najlepšia ideológia je podľa neho zdravý rozum. Uviedol to v nedeľu v rámci programu k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorý sa konal v Národnom múzeu v Prahe.



Šéf slovenského parlamentu vo svojom prejave spomenul spoločnú cestu, ktorú prešli bok po boku Česi a Slováci v spoločnom štáte. "Mám pocit, že ešte len včera som pozeral na námestia a učil sa spievať Kryla. Všetci, ktorí sme to zažili, nikdy nezabudneme na tú emóciu, ktorá bola plná nádeje, lásky, priateľstva a porozumenia. Všetci sme sa nádejali, že keď sa druhý deň zobudíme, bude len dobre. Čakalo nás v mnohých veciach ťažké vytriezvenie," povedal Danko na margo Nežnej revolúcie.



Pripomenul, že nie každý na Západe Slovensko vítal s otvorenými rukami. "Je dobré si aj dnes uvedomovať, že dobrí ľudia existujú na severe, juhu, západe i východe. Je dôležité, aby sme si najmä v dnešnej dobe, keď existuje veľké množstvo dezinformácií, uvedomili, že pravda je jediná a že sa ťažko hľadá," uviedol. Najlepšia ideológia je podľa neho "zdravý rozum a čisté srdce".



"Naše národy na východ spája veľká história, ale aj spoločné obdobie plánovaného hospodárstva. Je to dosť dlhé obdobie na to, aby sme veci nevideli bielo a čierno. Ak nebude V4 držať pokope a ak Maďari, Poliaci, Česi a Slováci nebudú silným hlasom Európskej únie, nikto nám nepomôže," povedal.



Danko v závere prejavu dodal, že v súčasnosti vidí dôvod na optimizmus a nádej: "Na našich deťoch vidno, že sú odvážnejšie... majú možnosť cestovať, a majú názor, ktorý im už do hlavy nikto nevtláča. Vážme si pluralitu, vážme si demokraciu."



Okrem Danka sa otvorenia výstavného projektu Nežná revolúcia a multimediálnej expozície Momenty 20. storočia v Národnom múzeu v Prahe zúčastnili aj predsedovia parlamentov ostatných krajín Vyšehradskej štvorky (V4).



Šéf slovenského parlamentu následne v českej metropole položí vence pri pamätníku 17. novembra na Národnej triede a zúčastní sa na slávnostnom koncerte v Divadle Hybernia.



Štátnici si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Prológom k revolúcii boli študentské demonštrácie, ktoré sa konali 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe.



Od roku 2001 sa 17. november na Slovensku pripomína ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu.