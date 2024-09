Danko: Ak to pomôže, nemusím byť ani podpredseda parlamentu

Bratislava 24. septembra (TASR) - Ak to pomôže situácii vo vládnej koalícii, šéf SNS Andrej Danko je ochotný nezastávať ani funkciu podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Deklaruje, že SNS je jednotná a nerozbije vládu. Odmieta obvinenia Hlasu-SD, že jeho strana destabilizuje koalíciu. Danko nemá záujem o funkciu predsedu NR SR, aktuálne nechce túto tému riešiť. SNS je podľa neho ochotná podporiť konsolidačný balíček, no pri jeho zostave chce hájiť záujmy svojich voličov.



"Ak to koalícii pomôže, Andrej Danko nemusí byť ani podpredseda parlamentu," povedal Danko na utorkovej tlačovej konferencii v reakcii na vyjadrenia Hlasu-SD. Jeho šéf Matúš Šutaj Eštok Dankovi predtým odkázal, že jeho pokusy o destabilizáciu koalície mu nepomôžu stať sa predsedom parlamentu. Danko podľa svojich slov rešpektuje Petra Žigu v tejto pozícii, ktorý je ako podpredseda parlamentu za Hlas-SD poverený jeho riadením. "Nemám záujem o funkciu predsedu Národnej rady SR a riešiť to v tejto etape. Vyprosím si od Hlasu-SD útoky, že SNS rozbíja túto vládu," dodal.



Šéf SNS tiež kritizoval prezidenta Petra Pellegriniho za to, že sa zapája do koaličných bojov. Odkázal mu, že sa stal prezidentom aj vďaka hlasom voličov SNS. Očakáva, že sa mu hlava štátu ospravedlní. Dodal, že sa snaží, aby vzťahy s Hlasom-SD boli dobré.



Danko tvrdí, že nominanti SNS vo vláde si robia svoju prácu, preto má právo sa pýtať, ako chcú ušetriť ministri nominovaní Hlasom-SD. SNS podľa Danka podporuje Hlas-SD pri plnení ich programu. "Ak má poslanecký klub SNS hlasovať za zákony, ktoré prídu pri konsolidácii, dovolíme si povedať, že aj my máme svojich voličov a ľudí, ktorí nám dali dôveru," dodal. Voliči sa podľa neho pýtajú, prečo by mali platiť za prešľapy vlád z minulého volebného obdobia.



Koaličný Hlas-SD v utorok požiadal premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o stretnutie koaličných lídrov v čo najkratšom čase, pretože chce čo najskôr vyriešiť problémy v rámci koalície.