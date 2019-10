Danko bude akceptovať každé rozhodnutie o návrhu predĺžiť moratórium

Bratislava 28. októbra (TASR) - O podpore predĺženia moratória na prieskumy na 50 dní pred voľbami sa v koalícii ešte rokuje. Potvrdil to predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Uviedol, že poslancom nechá voľnú ruku a bude akceptovať akékoľvek rozhodnutie. O návrhu sa v pondelok rokuje v parlamente. Nevylúčil, že by návrh nemusel plénom prejsť.



"Ešte sa o tom rokuje, samozrejme, že sú rôzne názory. Necháme voľnú ruku poslancom, každý, ako to cíti, ako sa rozhodne. Nemáme to ešte uzavreté," reagoval Danko na otázku novinárov, či už je dohoda v koalícii na podpore návrhu predĺžiť zákaz zverejňovania prieskumov.



"Som zástancom toho, aby sa obnovili prieskumy pod štatistickým úradom alebo aby sme možno zaviedli nejaký sprísnený režim vydávania licencií k agentúram, ktoré majú ambíciu hovoriť, že robia verejný prieskum," skonštatoval šéf SNS s tým, že chce, aby mali ľudia prostredníctvom štatistického úradu alebo štátnej volebnej komisie garanciu, že sa prieskum konal, dáta sú relevantné a že verejnosť nie je uvádzaná do omylu.



"Osobne budem akceptovať akékoľvek rozhodnutie. Netrváme na žiadnom rozhodnutí tohto typu, aby sme niekomu urobili zle," dodal Danko.



Predĺžiť zákaz zverejňovania výsledkov prieskumov zo 14 na 50 dní pred voľbami navrhujú poslanci cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, čím by sa zmenil aj zákon o volebnej kampani. Zmeny by sa v prípade schválenia týkali už budúcoročných parlamentných volieb.