Danko chce definovať ciele nanovo, Truban vidí pokračovanie chaosu

Bratislava 16. marca (TASR) - Vláda si musí stanoviť ciele, ako bude fungovať ďalej. Nanovo treba definovať prístup k spravovaniu verejných financií i k zahraničnej politike. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal šéf SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Pripustil tiež, že zavedenie transakčnej dane nie je dobre nastavené. Za dôležité považuje, že ani jeden zo 79 pôvodných koaličných poslancov nedeklaroval nedôveru vláde. Podľa poslanca a podpredsedu opozičného PS Michala Trubana je potrebné hovoriť o predčasných voľbách, pretože aj naďalej bude táto koalícia vládnuť v chaose.



"Pre nás je dôležité, že zo 79 poslancov ani jeden nedeklaroval nedôveru predsedovi vlády, vtedy by vznikol problém," skonštatoval Danko o situácii v koalícii. Vláda podľa neho musí vydržať celé volebné obdobie. Urobí všetko preto, aby bola stabilizovaná. Treba však podľa neho hovoriť o tom, ako nastaviť do budúcna konsolidáciu aj ďalšie témy. Dodal, že je proti rušeniu daní a mal problémy aj pri rušení rodičovského dôchodku. "Asi najľahšie by to bolo rozbiť, ale ak to opozícia očakáva, asi ju sklameme," povedal Danko.



Podľa Trubana sa Danko tvári ako zmierovateľ, lebo mu nič iné neostáva, no práve on bol na začiatku koaličnej krízy, pretože chcel obsadiť post šéfa NR SR. "Chceme, aby vláda padla, aby boli čo najskôr predčasné voľby," vyhlásil s tým, že aj to bolo témou rozhovoru lídra PS Michala Šimečku s poslancom Samuelom Migaľom, ktorého vylúčili z Hlasu-SD. "Politici by sa mali takto stretávať, debatovať medzi sebou," dodal s tým, že Migaľovi nič neponúkali a rozhovor bol o tom, že vláda musí skončiť. Danko zdôraznil, že jeho strana už polroka hovorí, že podporí akéhokoľvek kandidáta na predsedu NR SR. Truban si myslí, že koalícia nebude mať do budúcna silnú väčšinu, je v nej podľa neho veľmi veľa nespokojných poslancov. Danko zároveň avizoval, že kandidátna listina SNS bude do budúcna zložená len z členov SNS. "Viem, že musíme v mnohom zmeniť našu politiku," skonštatoval.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal podľa Trubana odstúpiť za svoj postoj pri neuvedení domu v majetkovom priznaní, keďže vedome porušil zákon a vyhováral sa. Danko si myslí, že minister má právo chrániť rodinu, SNS neumožní otvoriť prípadnú schôdzu na jeho odvolávanie.



Podpredseda PS považuje vystúpenie splnomocnenca vlády pre manažovanie zdrojov počas pandémie Petra Kotlára za hanbu. Danko vyhlásil, že sa má hovoriť o tom, či boli vakcíny účinné a či nešlo o zbytočné míňanie peňazí. Kotlárov názor má podľa neho v demokratickej spoločnosti svoje miesto.



Danko nesúhlasí s nastavením transakčnej dane. Nemyslí si, že štát zvládol jej zavedenie. "Čím je nižšia daň, tým je lepší výber," myslí si. Truban ho vyzval, aby do parlamentu predložil odsunutie účinnosti transakčnej dane. Podpredseda PS zároveň vyhlásil, že v hnutí sú proti vyslaniu slovenských vojakov na Ukrajinu. Danko verí, že vojna na Ukrajine sa skončí. Tvrdenie, že by chcelo Rusko útočiť na krajiny NATO, označil za hlúposť. Podľa svojich slov bude viac veriť "Rusovi" ako niektorým západným národom. Dodal, že sa treba rozprávať o kolektívnej bezpečnosti v EÚ, no financovanie zbrojenia na Ukrajine považuje za vyhodené peniaze.