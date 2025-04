Danko chce prelomiť veto prezidenta pri tzv. covidových amnestiách

Bratislava 27. apríla (TASR) - Predseda koaličnej SNS Andrej Danko bude robiť všetko pre to, aby prelomil veto prezidenta Petra Pellegriniho pri tzv. covidových amnestiách. Opozičný poslanec Branislav Gröhling (SaS) považuje tieto amnestie za pľuvanec rodinám obetí koronavírusu, zdravotníkom, lekárom a dobrovoľníkom. Je zvedavý, ako sa k vetu postavia poslanci za koaličný Hlas-SD. Uviedli to v diskusnej relácii O päť minút dvanásť v STVR.



Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár je podľa Danka symbolom toho, že sa na Slovensku rozpráva o veciach, ktoré by mali byť tabu. „Niektoré účinky vakcín boli otázne,“ podotkol. Zároveň však Danko uznáva očkovanie ako nástroj overený históriou v boji s chorobami. „Ale treba sa baviť, či aj pri tomto type choroby máme účinné vakcíny. Nikto tu nie je kacír, že hovorí, že očkovanie je a priori hlúposť. To nie je pravda,“ skonštatoval. Vakcína musí byť podľa predsedu SNS vyskúšaná, overená časom a bezpečná.



Gröhling pripomenul, že každú vakcínu skúma a odsúhlasuje Európska lieková agentúra. Kritizoval, že Kotlárovu analýzu o vakcínach proti COVID-19 nikto nevidel. Splnomocnenec je podľa Gröhlinga zneužívaný, aby prekrýval ostatné témy. Taktiež za rok a pol nepriniesol žiadnu zmysluplnú analýzu. Apeluje aj na jeho odvolanie, čím by sa ušetrili financie.



Danko tiež vyzval ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby prišiel so systémovým odmeňovaním v štátnej správe. „Chcem, aby bolo stanovené, že zamestnanci štátnej správy musia byť v hlavnom pomere a vo vedľajšom pracovnom pomere len výnimočne,“ poznamenal.



Šéf SNS odporúča ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) prenesenie kompetencie príslušníkov Policajného zboru i na mestských policajtov, aby mohli merať rýchlosť. Obce by si tak podľa neho mohli nechávať príjem z tohto merania rýchlosti. Dôchodky mestských a štátnych policajtov by sa mohli podľa neho systematizovať.



Zároveň Gröhling skritizoval zákon o mimovládnych organizáciách, pretože podľa neho nepomáha obyčajným ľuďom.