Danko deklaroval plnú podporu Šimkovičovej ako ministerke kultúry

Bratislava 2. februára (TASR) - Predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko deklaroval, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) má jeho plnú podporu. Reagoval tak na podanie návrhu na jej odvolanie zo strany opozície. Líder SNS verí, že mimoriadnu schôdzu k jej odvolaniu sa podarí rýchlo ukončiť.



"Som rád, že peniaze nedáva na dúhové pochody, ale na opravu strechy filharmónie. Martina Šimkovičová poukazuje na mnohé veci," uviedol Danko. "Verím, že to veľmi rýchlo 'zarežeme', nepotrebujeme zbytočný cirkus," dodal na margo mimoriadnej schôdze k jej odvolávaniu.



Opozičné PS a SaS v piatok podali návrh na odvolanie ministerky kultúry. Predseda parlamentu by mal do siedmich dní od podaniu návrhu zvolať mimoriadne rokovanie. Opozícia argumentuje nekompetentnosťou ministerky aj jej výroky či plány v oblasti kultúry. Strany jej vyčítajú, že nekomunikuje s relevantnými predstaviteľmi kultúrnej obce a nerozumie potrebám kultúry.