Danko: Do EP kandiduje elita SNS v poradí, ako sa dostala i do NRSR

UPOZORNENIE: Rozhovor s Andrejom Dankom v TASR TV bude uverejnený v stredu 6. marca.

Bratislava 5. marca (TASR) - Na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany (SNS) do Európskeho parlamentu (EP) budú figurovať poslanci aj ministri za túto stranu v tom istom poradí, v akom sa prebojovali do parlamentu. V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.uviedol Danko. Prvá pätica kandidátov, ktorí sa v septembri 2023 dostali do NR SR za SNS, postúpila po zohľadnení prednostných hlasov v poradí: Andrej Danko, Tomáš Taraba, Rudolf Huliak, Martina Šimkovičová a Roman Michelko.Niektorí ministri už podľa neho avizovali, že si v prípade úspechu mandát v EP neuplatnia, chcú však podporiť značku strany.doplnil. Júnové eurovoľby podľa neho prinášajú možno poslednú šancu zmeniť Európsku úniu. Úspech v nich označil za stranícku prioritu.Na margo vyhlásenia predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, že PS chce vyhrať eurovoľby aj preto, aby najsilnejším hlasom Slovenska v EP nebol Ľuboš Blaha (Smer-SD) alebo Andrej Danko (SNS), odpovedal, že Šimečka vie, prečo to hovorí.," konštatoval Danko.