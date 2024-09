Danko: Hlas podporou Plavákovej o vykázaní porušil koaličnú zmluvu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Koaličný Hlas-SD porušil koaličnú zmluvu tým, že poslanci tejto strany podporili námietku opozičnej poslankyne Lucie Plavákovej (PS) k jej vykázaniu z rokovacej sály Národnej rady (NR) SR. Tvrdí to šéf SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko. Žiada o téme hovoriť na koaličnej rade. Stojí si za rozhodnutím vykázať poslankyňu za nálepky na jej počítači, ktoré považuje za reklamu.



"Boli ste svedkom prvého politického podrazu Hlasu, pretože koaličná zmluva jasne hovorí, že poslanci Hlasu nemohli hlasovať za opozičný návrh. Došlo k hrubému porušeniu koaličnej zmluvy," povedal Danko novinárom. Pripomenul, že Hlas-SD sa často odvoláva na koaličnú dohodu. "Je to prvé hlasovanie, keď Hlas priamo zabezpečil víťazstvo PS," vyhlásil šéf SNS.



Danko zdôraznil, že Plavákovú už v minulosti upozornil, že nebude akceptovať, aby pri rečníckom pulte používala počítač s rôznymi nálepkami. "Poslanec nemôže žiadnu tému propagovať vizuálnymi prostriedkami," ozrejmil. Argumentuje, že vždy bol zástanca dodržiavania rokovacieho poriadku. Podpredseda parlamentu riešil podobný problém v utorok (24. 9.), keď boli v pléne členovia poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ v tričkách, ktoré podľa Danka propagovali hnutie. Poslanci si napokon na tričká obliekli saká, čo Danko ocenil.







Danko po slovnej prestrelke v stredu dopoludnia vykázal Plavákovú z rokovacej sály. Odvolával sa na rokovací poriadok, podľa ktorého je do pléna zakázané nosiť materiály propagujúce "politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu". Prekážalo mu, že má na počítači nálepky propagujúce LGBTI hnutie. Plaváková podala námietku, ktorej poslanci v hlasovaní vyhoveli.



Podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga (Hlas-SD) po rokovaní poslaneckého grémia oznámil, že situáciou sa bude zaoberať ústavnoprávny výbor. Považuje za potrebné riešiť úpravu rokovacieho poriadku, aby bol jasný jeho výklad. "Zároveň je to ďalší dôvod, aby sme sa zišli ako pracovná skupina a nedoriešené otázky z aplikačnej praxe doriešili precizovaním rokovacieho poriadku," povedal.