Danko hovorí v súvislosti s presunom športových zákonov o ústupku SNS

Bratislava 11. decembra (TASR) - Presun hlasovania o novelách zákonov z dielne ministerstva športu na februárovú schôdzu parlamentu je ústupok zo strany SNS. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko. Zároveň kritizoval poslanca Samuela Migaľa (Hlas-SD), ktorý má k úpravám námietky a viackrát sa pred pokusom o hlasovanie neprezentoval.



"Ak chcú títo poslanci rozbiť vládu, tak sú na najlepšej ceste. My sme teraz ustúpili - SNS predložila zákony na február. Veľmi ma mrzí, že 60 miliónov eur nepôjde do Fondu na podporu športu, ale to už nech vysvetľuje Migaľ starostom a primátorom. Ak chce Migaľ zažiť desať minút slávy a robiť takéto problémy, tak je to veľká politická chyba," skonštatoval líder národniarov.



Hovoril o prekračovaní hraníc. Tvrdí, že Migaľ aj ďalší poslanci majú námietky aj k legislatívnej úprave reagujúcej na výpovede lekárov. "SNS a Smer urobí všetko pre to, aby sme ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) podporili, lebo berieme to, že je to rezort Hlasu, berieme to, že si je vedomý svojich rozhodnutí a stojí za nimi. Pokiaľ ho však chcú potopiť vlastní poslanci, tak je to veľmi zvláštne," dodal. Danko zároveň podľa vlastných slov kontaktoval lídra Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, aby koordinoval poslanecký klub Hlasu.



Zákonodarcovia majú o novelách zákonov z dielne ministerstva športu aj o novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní hlasovať až na nasledujúcej riadnej schôdzi, ktorá sa ma začať vo februári. Dané body si presunuli. Pred hlasovaniami o daných legislatívnych úpravách nebolo plénum viackrát uznášaniaschopné.