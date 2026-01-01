< sekcia Slovensko
Danko: K prezidentovi som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe
Šéf národniarov apeloval aj na spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - K prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu som stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. V novoročnom príhovore to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko. Občanov vyzval, aby politikov hodnotili podľa činov, nie podľa slov.
„Musím povedať, že som stratil absolútnu dôveru k nemu ako k politikovi, aj ako osobe. Človek, ktorý zutekal do prezidentského paláca, potichu ťahá nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender a nominácie strany Hlas. (...) Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukávy,“ povedal Danko, pričom novoročný prejav hlavy štátu označil za „prázdny“.
Šéf národniarov apeloval aj na spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. „Preto vítam iniciatívu predsedu Smeru-SD opäť viac navštevovať regióny a Slovenská národná strana vždy bude pri tom,“ poznamenal.
Danko zároveň poukázal na význam SNS v rámci vládnych spoluprác. Zdôraznil, že bez účasti SNS by podľa neho v minulosti nevznikli viaceré vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „V komunálnych voľbách však musíme spojiť sily Smer, Hlas, SNS, Republika a mnohé iné strany. Musíme vytvoriť kandidátky, ktoré budú vzdorovať liberálnemu šialenstvu,“ dodal.
Danko zároveň deklaroval, že SNS nechce rozbíjať vládu, no bude presadzovať vlastné postoje a program. Zdôraznil, že nesúhlas v jednotlivých témach neznamená odmietanie spolupráce v koalícii. „Preto, ak niekedy hovoríme svoj názor aj na riešenie 13. dôchodku, neznamená, že sme proti vláde, že sme proti Ficovi. Neznamená to však, že so všetkým, čo Fico, alebo naši kolegovia z Hlasu-SD robia, súhlasíme,“ dodal.
