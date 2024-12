Danko má na cestu do Ruska predbežný Žigov súhlas, termín sa dolaďuje

Bratislava 4. decembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) má na svoju pracovnú cestu do Ruska predbežný súhlas povereného predsedu parlamentu Petra Žigu (Hlas-SD). Presný termín cesty sa ešte dolaďuje. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.



Cesta sa podľa odboru komunikácie aktuálne finalizuje. "V tomto období sa dopĺňajú a dolaďujú potrebné náležitosti vrátane presného termínu cesty, konkrétneho programu a zloženia delegácie, kam patria aj poslanci NR SR," priblížil.



Žiga sa obrátil aj na ministerstvo zahraničných vecí, ktoré nepovažuje návštevu Ruska za problematickú, tvrdí odbor komunikácie.



Danko v novembri požiadal povereného predsedu Národnej rady SR o súhlas so zahraničnou pracovnou cestou do Ruskej federácie. Navštíviť ju chce v januári 2025, pričom si cestu chce zaplatiť z vlastných peňazí. Predseda SNS má oficiálne pozvanie od predsedu ruskej Štátnej dumy na návštevu Ruska. Témami rokovania majú byť najmä dodávky energetických zdrojov "s cieľom pomoci SR najmä v zimnom období".