A. Danko: Mali by sme riešiť výzvy ochrany digitálneho priestoru

Štrasburg 24. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko chce vo štvrtok na Európskej konferencii predsedov parlamentov členských krajín Rady Európy (RE) v Štrasburgu deklarovať absolútnu podporu dialógu a vzájomnej výmene informácii. Jediná cesta je podľa neho identifikovať problémy a riešiť ich.



"Ja sa pokúsim vo svojom vystúpení aj poukázať na to, aby sme mali riešiť skutočné výzvy, ktoré dnes ľudstvo má. Jednou z tých výziev je ochrana digitálneho priestoru," uviedol Danko na brífingu na margo svojho štvrtkového prejavu v pléne Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) na tému "Spoločný európsky domov: nasledujúcich 70 rokov".



Internet je v súčasnosti podľa neho oblasťou, v ktorej ľudia majú pocit práva a slobody. "Je najvyšší čas hovoriť nie o cenzúre, ale o pravidlách v internetovom priestore, to sa týka diskusných fór, šírenia informácií," povedal šéf slovenského parlamentu.



"Chcem konkrétne hovoriť o tom, že musíme oveľa viac dbať na ochranu dát a zraniteľných skupín v digitálnom priestore," uviedol. Túto otázku vníma ako oblasť, ktorá by prebudila väčší záujem aj národných štátov či občanov a vzbudila väčšiu dôveru k inštitúciám vrátane Európskej únie.



V Štrasburgu sa na konferencii (24. a 25. októbra) zúčastňujú predsedovia parlamentov zo 47 členských krajín RE, ako aj hostia z viacerých susedských a pozorovateľských krajín RE. Celkovo sa na bienálnom summite, ktorý organizuje PZ RE, zišlo približne 60 šéfov zákonodarných zborov spolu s 300 ďalšími delegátmi.



Šéfovia parlamentov na konferencii tiež diskutujú o implementácii programu OSN 2030 a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, čiže o tom, ako môžu parlamenty prispieť k ich napĺňaniu, ako aj o ženách v politike i vo verejnej diskusii.



Danko považuje za jednu z dôležitých spoločenských výziev zrovnoprávňovanie pozície žien v oblasti odmeňovania alebo spoločenského statusu a ochrana ich pozície. Poukázal na to, že ako predseda SNS je hrdý, že "bol predsedom politickej strany, ktorý práve vybral na ministerskú pozíciu dve šikovné ženy".



V tomto kontexte informoval, že na konferencii v Štrasburgu zaznela výzva k Istanbulskému dohovoru. Podľa neho v ňom treba špecifikovať oblasti, ktoré "reálne chránia ženy vo vzťahu aj násiliu v domácnostiach" a zavádzajú oblasti, ktoré "sú tam zbytočne".



Prvá konferencia na tejto úrovni sa uskutočnila v roku 1975. Odvtedy sa koná každý druhý rok, striedavo v Štrasburgu alebo v niektorom hlavnom meste členského štátu Rady Európy. Slovensko sa členskou krajinou



Slovensko sa stalo členom Rady Európy v roku 1993. Rada Európy bola založená v roku 1949 ako medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je presadzovanie ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu v Európe.



Osobitná spravodajkyňa TASR Daniela Martinčeková