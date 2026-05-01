A. Danko: Mnohé očakávania od EÚ sa naplnili, no Únia stráca silu
Danko kritizoval napríklad to, že v EÚ nie je rovnaký prístup v sociálnom systéme.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Mnohé očakávania od vstupu SR do Európskej únie (EÚ) sa naplnili. V súčasnosti však Únia stráca silu a konkurencieschopnosť. Upozornil na to podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko pri príležitosti piatkového výročia vstupu SR do EÚ. Obáva sa, že pokiaľ to tak pôjde ďalej, môže dôjsť k rozpadu EÚ.
„Nie je to zatratený projekt, ale ak nedôjde k reforme, tak bude vyvolávať tento projekt ďalej v národoch skrivodlivosť a nemôže dopadnúť dobre. EÚ dnes ázijské štáty a svetové veľmoci podceňujú. EÚ stráca silu, konkurencieschopnosť a pokiaľ to tak ďalej pôjde, ja som presvedčený, že to nemôže dopadnúť inak ako rozpadom EÚ. To nám môže byť len ľúto, lebo EÚ bola lídrom, euro bola silná mena aj vo vzťahu k doláru, a to všetko strácame,“ uviedol cez týždeň novinárom v parlamente.
Danko kritizoval napríklad to, že v EÚ nie je rovnaký prístup v sociálnom systéme. Zároveň Únii vyčítal, že zjednocuje veci a oblasti, ktorých problematiku by nemala riešiť. Hovoril aj o zlyhaní EÚ v otázke kolektívnej bezpečnosti, ochrany hraníc či spolupráce armád. Zároveň však ocenil, že mnohé očakávania, ktoré SR mala od vstupu do EÚ, sa naplnili. Za výhodu označil napríklad eurozónu.
