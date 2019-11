Danko: Mrzí ma, že SR ovládajú emócie namiesto racionálnych vecí

Bratislava 8. novembra (TASR) – Predsedu Národnej rady (NR) SR a šéfa SNS Andreja Danka mrzí, že Slovensko ovládajú emócie namiesto racionálnych vecí. Reagoval tak aj na odstúpenie Martina Glváča (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu. Tento "problém" vníma zo strany Smeru-SD ako vyriešený, podotýka však, že kľúčové je teraz zostavenie a schvaľovanie štátneho rozpočtu na rok 2020.



"Toto sú personálne veci, plné emócií v spoločnosti. Také zásadné veci, ako čakajú Slovensko pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, sú však priorita," vyhlásil v piatok Danko. Predseda parlamentu si želá, aby politika nebola o tom, kto si čo o kom myslí. "Konečne riešme to, čo Slovensko potrebuje. Máme veľký hendikep k opätovnému zatraktívneniu Slovenska. Slovensku uniká veľa vecí z hľadiska investícií," upozornil. Skonštatoval, že je "zúfalý" z toho, prečo sa napríklad nerieši existencia ministerstva cestovného ruchu, ale stále sa riešia len osobné veci. "To sa raz musí skončiť na Slovensku, lebo nás to zničí všetkých," tvrdí Danko.



Glváč vo štvrtok (7. 11.) oznámil, že končí vo funkcii podpredsedu parlamentu. Tvrdí, že tak urobil preto, lebo mu záleží na tom, aby strana Smer-SD v budúcoročných voľbách zvíťazila. Spravil tak niekoľko dní po tom, ako zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič komunikáciu cez aplikáciu Viber medzi Glváčom a Marianom K., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Z komunikácie má vyplývať, že mal Glváč vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Matovič tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.



Glváč tvrdenia odmietal, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdil, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trval na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012. Rovnako poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou.