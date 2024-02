Danko: Najlepším prezidentom by bol R. Fico

Bratislava 18. februára (TASR) - Predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka mrzí, že nepresvedčil premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby šiel kandidovať na prezidenta. Bol by podľa neho najlepšou hlavou štátu. Taktiež je pre neho dôležité, aby vláda vydržala nie štyri, ale osem rokov. Do eurovolieb by chcel spojiť národné sily. Danko to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.



Predseda opozičného KDH Milan Majerský dostal od Danka v relácii viackrát ponuku na vstup do koalície. "Pripadá mi to ako pytačky," poznamenal šéf hnutia. Danko si myslí, že štyrom by sa im vládlo lepšie. Ťažko sa mu tiež pozerá na opozičnú spoluprácu KDH s Progresívnym Slovenskom.



Majerský vysvetlil, že v predvolebnej kampani si KDH nastavilo červené čiary, medzi ktoré patrilo aj rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). "Vládna koalícia, ktorá prišla, prvé čo urobila, bolo rušenie ÚŠP a hanebná novela Trestného zákona. Toto je pre nás červená čiara, ktorá je neprekonateľná a ak toto bude, my sa nemôžeme ani rozprávať s týmito ľuďmi o tom, aby sme s nimi sedeli vo vláde," povedal Majerský.



Poukázal tiež na to, že iba on nerozhoduje o tom, či KDH bude alebo nebude vo vláde. "My sme asi jedinou politickou stranou, ktorá rozhoduje zdola. Členskú základňu si veľmi vážim," poznamenal Majerský.



Ivan Korčok by bol podľa Danka slabým prezidentom. KDH skritizoval za to, že mu vyjadrilo vo voľbách podporu. "Korčok z tých možných kandidátov, ktorí sú a majú reálnu šancu byť prezidentom, sa asi najviac približoval obrazu a ideám KDH, a preto mu dalo podporu," vysvetlil Majerský.



Šéf SNS má zároveň obavy o koalíciu v prípade, že sa predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) stane prezidentom. "Nevedia to v Hlase definovať. Nevedia nám povedať, ako to bude fungovať," podotkol. Danko poukázal na to, Pellegrini môže mať ako prezident silnejšiu pozíciu a môže zatlačiť Fica do kúta.



Majerský sa dotkol aj témy eurofondov, ktoré podľa neho treba presunúť na regióny. Výzvy by taktiež mali vypisovať regióny a nie ministerstvá. "Problém je v tom, že stále si ministerstvá chcú uzurpovať moc, že ony budú vypisovať výzvy. Som zvedavý, ako za to polovičné skrátené obdobie dokáže ministerstvo vypísať 450 výziev," povedal.



Danko priblížil, že škoda za jeho nehodu je zaplatená. Čaká, ako nehodu polícia posúdi. So starostom bratislavskej Dúbravky je dohodnutý na jej upratovaní, ktoré sa uskutoční na Deň Zeme. Avizoval tiež, že v pondelok (19. 2.) navrhne "radikálne tvrdé riešenie na zmenu vedenia RTVS".