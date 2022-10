Daňko nevylúčil, že tragickú streľbu budú vyšetrovať ako terorizmus

Pezinok 14. októbra (TASR) – Šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko nevylúčil prekvalifikovanie skutku tragickej streľby v Bratislave na trestný čin terorizmu. Aktuálne ju vyšetrujú ako úkladnú vraždu. Potvrdil, že dôvodom útoku mala byť nenávisť k osobám s inou sexuálnou orientáciou. So spoluprácou pri vyšetrovaní má pomôcť Europol aj FBI.



Vyšetrovateľ NAKA podľa jeho slov v najbližšom čase zmení právnu kvalifikáciu stíhaného skutku na "obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný z osobitného motívu, a to z nenávisti voči skupine osôb a jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu". Z vyšetrovania nevyplýva, že by sa páchateľ s poškodenými poznal.



"Nie je vylúčené, že vzhľadom na doteraz získané dôkazy, ktoré sú ešte predmetom analýzy, príde k prekvalifikovaniu skutku na trestný čin terorizmu," podotkol Daňko. Priblížil, že po stredajšej (12. 10.) tragickej streľbe bola realizovaná rozsiahla pátracia akcia. Telo podozrivého bolo nájdené vo štvrtok (13. 10.) ráno. V tejto súvislosti bolo podľa jeho slov začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia a zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Páchateľ mal použiť dve strelné zbrane, ktoré sú v legálnej držbe príbuzného. V minulosti mal byť niekoľkokrát s príbuzným na strelnici.







Prvý viceprezident Policajného zboru SR Branko Kišš poukázal na to, že polícia nemala pred tragickou streľbou žiadne informácie o tom, že by páchateľ inklinoval k násilnému extrémizmu. Nechcel sa zatiaľ vyjadrovať k tomu, či mal mať komplicov. Posudzuje sa však možná trestná zodpovednosť iných osôb.



Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica je predstava o možnostiach monitorovať komunikáciu zradikalizovaných osôb na uzavretých fórach iluzórna. "V takýchto prípadoch sa budeme musieť spoliehať na informácie od občanov, rodičov, od škôl," podotkol.



Páchateľ mal prísť po streľbe na určitý čas domov, kde sa mal stretnúť s rodičmi. "Mali vedomosť o streľbe po tom, ako páchateľ prišiel po skutku domov. Žiaľ, túto skutočnosť niekoľko hodín neoznámili Policajnému zboru. Dokonca v situácii, keď im muselo byť zrejmé, že jedna z alternatív, o ktorej ich syn uvažuje, je samovražda," povedal Lipšic.



V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo v stredu večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.