Danko: Nové ministerstvo dokáže zarobiť Slovensku obrovské peniaze

Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo športu a cestovného ruchu, ktorého vznik definitívne schválili poslanci Národnej rady SR, bude jediné, ktoré dokáže Slovensku zarobiť obrovské peniaze. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko priznávajúc, že sa mu splnil sen.



"Športovci majú svoj rezort a ľudia z cestovného ruchu prostredníctvom neho tých, ktorí im budú načúvať," uviedol predseda národniarov.



Upozornil, že investície do športu v spojení s cestovným ruchom dokážu generovať veľké príjmy do štátneho rozpočtu. "Toto ministerstvo bude jediné, ktoré dokáže zarobiť Slovensku obrovské peniaze," vyhlásil Danko.



Pripomenul, že ministerstvo má zabezpečiť systémovú podporu športu a efektívne prerozdelenie prostriedkov s priamou participáciou športovej obce na rozhodovaní.



Nové ministerstvo vznikne od 1. februára. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady, ktorí v utorok prelomili veto prezidentky a opätovne schválili novelu tzv. kompetenčného zákona.