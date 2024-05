Danko ocenil jednohlasné prijatie uznesenia o odsúdení útoku na Fica

Bratislava 21. mája (TASR) - Predseda koaličnej SNS Andrej Danko ocenil, že Národná rada (NR) SR prijala jednohlasne uznesenie o odsúdení útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Zároveň informoval, že na poslaneckom grémiu sa aj v mene svojej strany ospravedlnil za emócie, ktoré nimi lomcovali tesne po útoku na Fica. SNS má podľa jeho slov prísť s návrhmi v oblasti médií a lepšieho prehľadu v diskusných fórach a online platformách.



Danko na tlačovej konferencii avizoval začatie legislatívneho procesu, ktorý sa má týkať aj registrácie užívateľov na diskusných fórach. Treba mať podľa neho prehľad o prispievateľoch v diskusiách, ktorí napríklad schvaľujú trestné činy. Hovorí aj o zriadení tzv. národného mediálneho úradu, ktorý by mohol mať dohľad nad médiami a bude komunikovať s nadnárodnými online platformami.



Avizuje tiež úpravu vo vzťahu k médiám. "Prídeme s veľmi tvrdým zákonom na právo na ochranu osobnosti vo vzťahu k médiám. Mechanizmus bude nastavený tak, aby človek, ktorý je dotknutý na svojich právach, vedel, ktorú redakciu má kontaktovať, aby boli stanovené lehoty na opravu," vyhlásil. Redakcie by mali mať podľa neho v takýchto prípadoch čas na vysvetlenie, či si stoja za svojím uverejneným príspevkom. Ak by šlo o klamstvo či zneužitú informáciu, mali by prevádzkovatelia niesť zodpovednosť. Danko tvrdí, že nikto nechce obmedzovať médiá, no musia byť schopné obhájiť si svoje tvrdenia.