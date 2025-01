Danko ponúkol post podpredsedu NR SR Huliakovi

Bratislava 21. januára (TASR) - Šéf koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko ponúkol poslancovi Rudolfovi Huliakovi (nezaradený) post podpredsedu parlamentu a žiada návrat poslancov okolo Huliaka do klubu SNS. Potvrdil to pre TASR. Danko sa má s Huliakom v utorok popoludní zísť na rokovaní klubu SNS.



Cez víkend adresoval Huliak predsedovi SNS otvorený list, v ktorom ho žiada o osobné rokovanie s cieľom "vyriešenia kritickej situácie, ktorá pretrváva posledných päť mesiacov". Aktuálnu politickú situáciu vníma veľmi negatívne, hovorí, že takto to trvá posledný rok a eskaluje posledných pár mesiacov. Chce, aby vláda vydržala počas celého volebného obdobia. Deklaroval plnú podporu vládnej koalícii, najmä premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). "Nemáme záujem ani na predčasných voľbách, ani na úradníckej vláde, naopak, máme záujem na tom, aby táto vláda dovládla do ďalších riadnych parlamentných volieb v roku 2027," napísal Huliak, ktorý je lídrom mimoparlamentnej strany Národná koalícia.



Huliak potvrdil, že v utorok popoludní príde na stretnutie s Dankom. "Zatiaľ neviem, čo ponúka Andrej Danko, som pozvaný na jeho klub o 14.00 h," reagoval pre TASR.



Na jeseň minulého roka odišiel Huliak spolu s poslancami Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom z klubu SNS. Avizovali, že naďalej plánujú dodržiavať koaličnú zmluvu a podporovať vládu. Svoj odchod odôvodnili tým, že po tom, čo žiadali o zmenu názvu klubu SNS a väčšie zviditeľnenie ich strany, začali byť ignorovaní a "absolútne odpojení". Následne poslanci okolo Huliaka požiadali o jedno ministerstvo z portfólia SNS, primárne o rezort životného prostredia.