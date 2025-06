VIDEO: Danko považuje rozhodnutie nevyhlásiť referendum za nezákonné

Bratislava 4. júna (TASR) - Líder SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko považuje rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nevyhlásiť referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku za nezákonné. Mieni, že v prípade pochybnosti o pravosti podpisov sa mala hlava štátu obrátiť na inštitúcie v gescii rezortu vnútra a v prípade podozrení na zákonnosť sa mala obrátiť na Ústavný súd SR. Avizoval, že právny tím SNS pripraví právnu obranu tým, ktorí referendum iniciovali a pozve ich na rokovanie. Zároveň vyzval prezidenta na prehodnotenie rozhodnutia. Vyplýva to z vyjadrenia Danka na stredajšej tlačovej konferencii.



„Chcem vyjadriť počudovanie a jasne deklarovať, že považujeme vyhlásenie a rozhodnutie prezidenta SR za nezákonné. Veríme, že bude preskúmané príslušnými orgánmi. Svojim spôsobom obdivujem odvahu Petra Pellegriniho, nášho prezidenta, že si dovolil rozhodnúť o ignorovaní niekoľko sto tisíc podpisov. Referendum je najväčší inštitút v demokracii. Ak sa vyzbiera 450.000 podpisov, tak by ich mal každý s náležitou starostlivosťou preskúmať, nebrať na ľahkú vôľu a rozhodnúť,“ skonštatoval.



Pellegriniho postoj je pre Danka šokujúci. Upozornil na to, že aj bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová sa v prípade referenda o páde vlády a zmene ústavy, ktoré inicioval Smer-SD, obrátila na Ústavný súd SR. „Rozhodnúť ako osoba, a nedovoliť vyhlásiť referendum s tak neistou argumentáciou ako uviedol, je pre mňa zarážajúce a šokujúce,“ poznamenal. Chce vidieť rozhodnutie prezidenta a myslí si, že následne by sa proti nemu mohli zrealizovať právne kroky.







Vyjadril sa aj k tvrdeniu, že referendum nejasne uvádza, kto a na základe čoho dokáže jednoznačne stanoviť, ktoré sankcie škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom. Danko poukázal na škodlivosť protiruských sankcií. Mieni, že nastávajú mierne rozpory medzi ústavnými činiteľmi aj o postoji k protiruským sankciám. Líder národniarov sa tiež poďakoval iniciátorom referenda. Avizoval, že právny tím SNS im pripraví právnu obranu. „Ako politická strana urobíme všetko pre to, aby sme Pellegriniho presvedčili, že ak už má problémy, tak by ich mal riešiť inak ako rozhodnutím, na ktoré sa podujal,“ povedal.



Zároveň skonštatoval, že s týmto vývojom počítal, a preto poslanci za SNS predložili na schôdzu parlamentu uznesenie k sankciám. Chcú ním zaviazať členov vlády, aby v rámci medzinárodných organizácií či medzinárodných zmlúv nehlasovali za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii. Poukázal na to, že Smer-SD k tomu nemal výhrady, a je preto zvedavý, ako sa k tomu postaví. Avizoval, že bude kontaktovať premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby unesenie podporil.



Prezident v stredu informoval, že referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku nie je možné vyhlásiť. V požadovanej otázke „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom?“ vidí totiž nejasnosti. Návrh na vyhlásenie referenda nie je podľa neho jednoznačný, určitý, ani predvídateľný, a teda by bol v praxi nevykonateľný. Návrh na vyhlásenie referenda iniciovalo mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody.